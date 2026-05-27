Europa busca frenar el avance de Elon Musk y reserva su espacio satelital para empresas locales

La Unión Europea (UE) decidió plantar bandera en la guerra geopolítica por el control del espacio. La Comisión Europea (el órgano ejecutivo del bloque) presentó una propuesta para reservar al menos dos tercios del espectro satelital móvil del continente a empresas de origen europeo. La medida busca blindar la soberanía tecnológica de la región frente a competidores extranjeros, con el foco puesto en Starlink, el gigante de internet satelital que pertenece al magnate estadounidense Elon Musk.

La encargada de anunciar la iniciativa fue Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión y responsable del área de telecomunicaciones, quien definió la situación actual como "una encrucijada" tras 18 años sin cambios en el sector. La disputa se centra en la banda de frecuencia de 2GHz, un recurso clave para el funcionamiento de teléfonos celulares, navegación y transmisión de datos. "Esta banda es absolutamente vital para nuestros ciudadanos, empresas y gobiernos por igual. Ahora tenemos una oportunidad única para elegir nuestro futuro", defendió Virkkunen.

La discusión tiene una importancia estratégica en el marco de las comunicaciones vía satélite que quedó expuesto en la guerra en Ucrania, cuando Starlink proporcionó un salvavidas a las tropas ucranianas después de que las infraestructuras físicas de comunicaciones quedaran fuera de servicio por los ataques de Rusia.

El tablero actual a nivel europeo está dominado por las firmas estadounidenses Viasat y EchoStar. Mientras que a escala mundial Starlink domina el mercado de internet por satélite con más de 10.000 satélites en órbita baja. Lo sigue de cerca Project Kuiper (Amazon), que lanzó recientemente su primera constelación comercial de satélites.

Las licencias de Viasat y EchoStar vencen en mayo de 2027. Bruselas (la capital administrativa de la UE) quiere aprovechar este vencimiento para cambiar las reglas de juego y elegir nuevos proveedores bajo criterios estrictamente europeos. Como la negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo puede demorar, la Comisión sugirió otorgar una prórroga de dos años a las empresas estadounidenses actuales para que la transición sea ordenada.

Cómo se dividirá el espacio satelital

El plan de la conducción europea propone un sistema de licitación unificado para todo el bloque y divide el espectro disponible en tres partes iguales:

Primer tercio (Exclusivo para Europa): Estará reservado únicamente a empresas de propiedad europea. Se destinará al uso gubernamental, lo que incluye comunicaciones de máxima seguridad, situaciones de crisis y aplicaciones militares. El operador elegido deberá integrarse con IRIS2, el proyecto de infraestructura satelital de la UE en el que participa la compañía española Hispasat.

Segundo tercio (Para pymes locales): Se orientará al uso comercial (como la conectividad a bordo de aviones o aplicaciones de seguimiento físico) pero estará reservado de manera exclusiva para startups y nuevas empresas tecnológicas de origen europeo.

Tercer tercio (Abierto al mundo): Será el único sector en el que se permitirá competir a empresas extranjeras (como las de Estados Unidos) en igualdad de condiciones con las firmas comunitarias.

La propuesta deja la puerta abierta para que países vecinos que no integran la UE, como el Reino Unido o Noruega, puedan acceder a los sectores reservados para europeos. No obstante, las autoridades advirtieron que para que eso ocurra deberán negociar primero y adaptar sus legislaciones a las exigencias regulatorias de Bruselas.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reservar al menos dos tercios del espectro satelital móvil europeo a las empresas europeas para garantizar la soberanía tecnológica en un sector cada vez más relevante en el plano geopolítico, frente a gigantes tecnológicos rivales como el servicio de Internet satelital Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk.

sobre la nueva propuesta de reparto de las frecuencias para el 2GHz.

Virkkunen se ha referido así a la presencia en las casi dos últimas décadas de las estadounidenses Viasat y EchoStar, cuyas licencias expirarán en mayo de 2027 y será el momento en el que Bruselas podrá seleccionar a los nuevos proveedores de servicios móviles por satélite para tomar el relevo bajo nuevos criterios.

Consciente de la dificultad para negociar con el Consejo y el Parlamento Europeo una reforma que pueda ser aplicada ya en apenas un año, el Ejecutivo comunitario propone también que se conceda una prórroga de dos años a Viasat y EchoStar, de modo que haya margen suficiente para finalizar la norma y llevar a cabo la nueva selección.

Así las cosas, Bruselas defiende establecer un procedimiento de selección único a nivel de la UE, con el objetivo de asegurar un "único sistema satelital seguro para uso gubernamental y comercial", que permita, además, que los operadores puedan desarrollar y prestar servicios transfronterizos.

PROTECCIÓN DE DOS TERCIOS DEL ESPECTRO

El nuevo modelo de licitación que protegerá el espacio satelital europeo frente a los grandes actores extranjeros estará también abierto a países vecinos de la Unión, como Reino Unido y Noruega, que podrán acceder a las licencias reservadas a europeos; pero para ello, ha avisado Virkkunen, "serán necesarias negociaciones y armonizar sus normas para garantizar que cumplen la legislación" comunitaria.

En concreto, el reparto que Bruselas pone sobre la mesa divide el espectro en tres tercios, el primero de ellos reservado en exclusiva a empresas de propiedad europea porque será para uso gubernamental, esto es para comunicaciones críticas, de seguridad y uso militar.

"Para estos sectores críticos, nuestra propuesta es muy clara: deben ser operados por un proveedor de la UE. Una vez seleccionado, el operador también garantizará la futura integración con la infraestructura IRIS2 (proyecto europeo en el que participa Hispasat)", ha subrayado Virkkunen.

El resto del espectro, destinado al uso comercial del espectro --por ejemplo para servicios de a bordo de pasajeros de aerolíneas o apps de seguimiento de actividad física--, reservará un tercio de nuevo para empresas europeas pero en este caso 'startups' que se incorporen al mercado. De este modo, sólo el tercer tercio estará en parte abierto a los rivales extranjeros, ya que podrán acceder a él tanto "compañías de la UE como extracomunitarias".

Con información de EuropaPress.