Así juega Japón, uno de los grandes asiáticos que quiere pelear por más

La Selección de Japón, conocida en todo el planeta como los "Samuráis Azules", representa el crecimiento más metódico, sostenido y exitoso del fútbol asiático en la era moderna. Desde su primera e histórica clasificación a fines del siglo pasado, la federación japonesa ha ejecutado un plan estructural brillante que transformó al equipo en un competidor de absoluta élite.

El conjunto nipón se destaca por una escuela de futbolistas dotados de una técnica individual exquisita, una velocidad de ejecución impresionante y una disciplina táctica impecable. Su trayectoria en los torneos ecuménicos combina actuaciones memorables donde han logrado poner en jaque a las máximas potencias mundiales, ganándose el respeto definitivo del fútbol global.

Como le fue a Japón en los Mundiales

Francia 1998 Su debut absoluto en la máxima cita se saldó con tres ajustadas derrotas en la fase de grupos ante Argentina, Croacia y Jamaica, pagando derecho de piso por su falta de experiencia.

Corea-Japón 2002 Firmaron una gran campaña como coanfitriones al clasificar por primera vez a los octavos de final, instancia donde cayeron por la mínima diferencia frente a Turquía.

Alemania 2006 Un torneo opaco para las expectativas del plantel asiático, despidiéndose rápidamente en primera ronda tras cosechar apenas un empate ante Croacia y dos caídas.

Sudáfrica 2010 Regresaron a los octavos de final en territorio extranjero tras vencer a Camerún y Dinamarca, quedando eliminados de forma muy dolorosa por penales ante Paraguay.

Brasil 2014 No lograron plasmar su habitual fluidez colectiva y quedaron fuera en la fase de grupos con un solo punto obtenido producto de un empate frente a Grecia.

Rusia 2018 Alcanzaron los octavos de final y estuvieron a escasos minutos de dar el gran golpe ante la poderosa Bélgica, cayendo de forma agónica 3-2 en un partido memorable.

Catar 2022 Asombraron al mundo al ganar su grupo venciendo consecutivamente a Alemania y España, despidiéndose luego con un enorme orgullo en octavos tras caer por penales ante Croacia.

Así juega Hajime Moriyasu

El experimentado director técnico mantiene la premisa fundamental de consolidar un bloque sumamente dinámico, elástico y con una capacidad de adaptación táctica asombrosa. Su esquema madre suele asentarse sobre un equilibrado 4-2-3-1, pero muta con total naturalidad a un agresivo 3-4-3 según las necesidades estratégicas del encuentro.

Bajo la rigurosa tutela de Moriyasu, Japón se destaca por su paciencia para presionar en bloques intermedios y salir disparados en transiciones ofensivas a máxima velocidad. La velocidad por las bandas y la sincronización milimétrica en los relevos defensivos constituyen los argumentos principales de un libreto sumamente moderno.

La absoluta totalidad de sus figuras compiten en las principales ligas del continente europeo, lo que le otorga al plantel un ritmo de juego intenso y un roce internacional invaluable. Esta madurez posicional le permite al cuerpo técnico plantear partidos sumamente inteligentes, cortos y muy físicos ante cualquier rival.

Con Wataru Endo como figura, así juega Japón

El combativo, inteligente y experimentado mediocampista del Liverpool de Inglaterra se consagra como el gran capitán, el termómetro absoluto y el eje estratégico de los Samuráis Azules. Endo es el encargado exclusivo de aportar el equilibrio justo en el círculo central, recuperando balones con una suficiencia notable y dándole una salida prolija al equipo.

Cuando el circuito de gestación encuentra la templanza y el despliegue de su principal referente, el mediocampo japonés gana una enorme presencia en los duelos individuales. Su capacidad para realizar coberturas perfectas y relevar a los laterales le permite a los atacantes soltarse con total libertad y confianza en ofensiva.

El andamiaje diseñado por Hajime Moriyasu encuentra en Endo al líder espiritual idóneo para contagiar la disciplina y el esfuerzo solidario característicos de la plantilla. Su enorme experiencia en la élite absoluta de la Premier League le brinda a sus compañeros la tranquilidad necesaria para manejar los pasajes de mayor presión del adversario.

Resultados en los Mundiales

1998: 31° Lugar (Fase de grupos)

2002: 9° Lugar (Octavos de final)

2006: 28° Lugar (Fase de grupos)

2010: 9° Lugar (Octavos de final)

2014: 29° Lugar (Fase de grupos)

2018: 15° Lugar (Octavos de final)

2022: 9° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial