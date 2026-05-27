Caso Guadalupe Lucero: aumentan la recompensa y actualizan la foto de la niña

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un nuevo incremento en la recompensa destinada a quienes aporten información sobre el desfile de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis en 2021. Asimismo, se incorporó en la búsqueda una fotografía actualizada de niña, proyectada a su edad presente, para facilitar la identificación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 472/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que el monto asciende ahora a $20.000.000. Este aumento cuadruplica la cifra anterior de $5.000.000, fijada en 2021, y busca estimular la colaboración ciudadana en un caso que sigue sin respuestas.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, emitió la resolución que instruye a las fuerzas federales para difundir el nuevo archivo de búsqueda. En dicho afiche se incorporó una fotografía actualizada de Guadalupe, proyectada a su edad presente, para facilitar la identificación.

El caso Guadalupe Lucero

La niña fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, alrededor de las 19:20, en el Barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. La desaparición motivó la activación de la Alerta Sofía, un protocolo nacional para casos de menores extraviados.

El expediente tramita en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis. La resolución también recuerda que quienes tengan información pueden comunicarse a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas.

En 2023 ya se había dispuesto una actualización del afiche, con una imagen más precisa de la niña al momento de su desaparición. La nueva medida refuerza la estrategia de visibilización y actualización constante de los datos de búsqueda.

El caso de Guadalupe se convirtió en uno de los más resonantes de la última década en Argentina. Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han reclamado en reiteradas ocasiones mayor celeridad en la investigación. La familia de Guadalupe continúa exigiendo justicia y mantiene viva la esperanza de encontrarla.