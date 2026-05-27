Flavio Briatore bromeó sobre la exhibición de Franco Colapinto después del sexto puesto en el GP de Canadá

Briatore bromeó sobre otra exhibición en Buenos Aires.

Tras el séptimo lugar de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, Flavio Briatore había señalado que el pilarense debía mostrar consistencia en las citas posteriores. Como una respuesta a dicho pedido, el joven piloto volvió a mostrar una notable actuación este fin de semana en la visita al Circuito Gilles Villeneuve, donde fue superior a Pierre Gasly tanto en las clasificaciones como en las dos carreras que tuvo el GP de Canadá.

De hecho, el piloto argentino terminó en el sexto lugar este domingo y obtuvo su mejor resultado desde su debut en la Fórmula 1, lo que indica cierta continuidad en su evolución después de su visita a Buenos Aires para la exhibición en el barrio porteño de Palermo. Justamente la presentación de Colapinto en Argentina fue un tema de discusión tras la carrera en Montreal cuando el asesor de Alpine se encontraba dando declaraciones a la prensa.

En diálogo con DAZN, Briatore estaba celebrando el buen rendimiento que habían tenido sus dos pilotos este fin de semana cuando le recordaron que el pilarense había comenzado a sumar después de su exhibición. De ahí que el empresario italiano haya planteado entre risas la posibilidad de que Franco vuelva a tener un evento en la ciudad apenas un mes después de la visita a su tierra natal: “No sé, quizás deba ir todas las semanas a Buenos Aires”.

Por fuera de la broma sobre una nueva exhibición en la capital argentina, “Il Padrino” elogió el rendimiento que mantuvo Colapinto, sobre todo por haber mostrado tan alto nivel sin tener una práctica limpia. “Estos fines de semana son complicados porque Franco no dio vueltas y el coche no respondía bien, pero anoche trabajamos muy duro para recuperar el equilibrio del monoplaza y estamos muy contentos”, afirmó.

Cabe mencionar que este fue un fin de semana extremadamente positivo para Alpine, ya que, a diferencia de lo sucedido en Miami, en esta oportunidad sumaron los dos pilotos con el octavo puesto de Gasly. De ahí que Briatore haya destacado el resultado global de la escudería francesa: “Muy contentos porque es un resultado especialmente bueno para todo el mundo en el equipo”.

El argentino volvió recargado a la F1 tras la exhibición.

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