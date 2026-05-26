Corte Suprema EEUU rechaza recurso de Meta contra demanda en Vermont por adicción a redes sociales

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra la aplicación de Instagram.

La Corte Suprema ​de Estados Unidos rechazó el martes la solicitud de Meta Platforms de que se desestimara una demanda presentada por la fiscal general de Vermont, en la que se acusa a la empresa de diseñar su ‌aplicación de redes sociales Instagram para que resulte ‌adictiva a los usuarios jóvenes.

La decisión se enmarca en un momento en que las grandes firmas tecnológicas se enfrentan a riesgos legales cada vez mayores en materia de seguridad infantil y juvenil.

Los magistrados desestimaron el recurso de Meta contra la sentencia de un tribunal inferior que permitía que la demanda siguiera adelante, rechazando el argumento de la compañía de que los tribunales de Vermont carecen de jurisdicción sobre el litigio.

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El caso forma parte de una oleada de litigios iniciados por particulares, municipios, estados y distritos escolares de todo el país en medio de una reacción global contra los efectos ​de las redes sociales en ⁠los usuarios jóvenes, con demandas centradas en la forma en que las empresas diseñaron y gestionaron sus plataformas.

Vermont argumentó ‌que Instagram se diseñó para "explotar el cerebro en desarrollo de los adolescentes" con el fin ⁠de fomentar la adicción y vender más espacio publicitario, incluidos anuncios ⁠dirigidos a los mercados y adolescentes de Vermont, y que Meta también engañó intencionadamente a los consumidores sobre la seguridad de su producto.

Meta dijo que el estado no alegó que la aplicación o sus funciones se diseñaran en Vermont, ni ⁠que ninguna de las supuestas tergiversaciones sobre la seguridad o el carácter adictivo de Instagram se produjeran ​en Vermont. En su testimonio en febrero durante un juicio sobre la adicción de ‌los jóvenes a las redes sociales en California, el ‌presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, negó que Instagram se dirija a los niños.

La fiscal general demócrata de Vermont, ⁠Charity Clark, demandó a Meta en 2023 ante un tribunal estatal en virtud de la ley de protección al consumidor del estado, alegando que Instagram incluso ha estudiado las vulnerabilidades neurológicas, cognitivas y psicológicas de los adolescentes para hacer que utilicen la aplicación de forma compulsiva y excesiva, lo que perjudica su salud mental.

La demanda formaba parte de una ​iniciativa coordinada en ‌la que 42 fiscales generales estatales interpusieron acciones judiciales tanto en tribunales estatales como federales de todo el país.

Meta solicitó que se desestimara el caso de Vermont. Meta ha argumentado que permitir que el caso siga adelante en Vermont es injusto y viola su derecho al debido proceso en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que podría someter a la empresa ⁠a este tipo de impugnaciones legales en los 50 estados.

La Corte Suprema de Vermont rechazó esta alegación en 2025, señalando que, dado que el estado demandó a Meta por supuestamente impulsar un diseño perjudicial y engañar a los usuarios al respecto -aprovechándose de la información personal y generando ingresos como resultado-, cualquier preocupación sobre el debido proceso queda "claramente extinguida".

"Una compañía que se dirige y se aprovecha deliberadamente del mercado de un estado foro para su propio beneficio económico puede esperar ser llevada ante los tribunales de esa jurisdicción para rendir cuentas de su conducta relacionada con esas actividades comerciales", dijo la Corte Suprema de Vermont.

La apelación de ‌Meta ante la Corte Suprema de Estados Unidos se conoce tras los recientes resultados desfavorables para la compañía en los tribunales estatales. En abril, la máxima corte de Massachusetts dictaminó que Meta debe enfrentarse a una demanda similar por adicción juvenil interpuesta por la fiscalía general de ese estado.

En marzo, un jurado condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles en una demanda interpuesta por el fiscal general de Nuevo México, en la que se acusaba a la empresa ‌de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram y de facilitar la explotación sexual infantil en esas plataformas.

También en marzo, otro jurado en Los Ángeles dijo que Meta y Google, de Alphabet, eran culpables de negligencia por diseñar plataformas ‌de redes sociales perjudiciales para ⁠los jóvenes, y concedió una indemnización conjunta de 6 millones de dólares a una mujer de 20 años que dijo haberse vuelto adicta a las redes sociales desde niña.

En mayo, Meta ​llegó a un acuerdo en una demanda interpuesta por un distrito escolar de Kentucky, una de las miles que pretenden que las firmas de redes sociales cubran los costos en los que, según las escuelas, han incurrido para combatir una crisis de salud mental supuestamente alimentada por las plataformas.

Con información de Reuters