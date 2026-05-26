Increíble: va a cubrir el Mundial 2026 en la TV y no sabe dónde debutó Messi.

Un periodista que cubrirá a la Selección Argentina en el Mundial 2026 protagonizó una "burrada" en vivo en la televisión. El protagonista es nada menos que Diego Poggi, quien integrará la delegación de Telefe para la inminente máxima cita del fútbol, a desarrollarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una nueva edición de Pasapalabra con Iván de Pineda en el mencionado canal, el comunicador tuvo que responder una pregunta muy sencilla para cualquier futbolero: dónde debutó Lionel Messi en la Primera división. Para colmo, tuvo tres opciones: Newell´s, River Plate y Barcelona. En vez de Barcelona, eligió Newell´s. Si bien el astro rosarino de 38 años pasó por las divisiones menores de la "Lepra" en su ciudad, se fue con 13 años a España y se estrenó oficialmente con la camiseta del equipo catalán a los 17.

¿Dónde y cuándo debutó Messi en la Primera división?

El 16 de octubre del 2004 fue una fecha que marcó una bisagra en la historia del deporte más popular de la Argentina. Con sólo 17 años, "Leo" ingresó por el portugués Deco a los 82 minutos en Barcelona, en el derby catalán frente a Espanyol como visitante en el estadio Olímpico de Montjuic.

En aquella jornada, los "culés" se impusieron por 1-0 con el gol del centrodelantero camerunés Samuel Eto´o. El entrenador en ese entonces era el neerlandés Frank Rijkaard. Hoy, la "Pulga" es el máximo ídolo de la historia del elenco balugrana con 35 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Messi en Barcelona

Partidos jugados : 778.

: 778. Goles : 672.

: 672. Asistencias : 303.

: 303. Títulos: LaLiga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016. 2018 y 2019; Supercopa de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018; Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021; Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015; Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015; Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015.

La burrada de Diego Poggi en Telefe sobre el debut de Messi.

Messi, listo para su sexto y último Mundial con la Selección Argentina

El capitán llevará la cinta en la próxima Copa del Mundo, al margen de haber salido lesionado en su último partido con Inter Miami de Estados Unidos. Si bien el club norteamericano publicó que el rosarino sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, la recuperación le demandará apenas diez días y participará sin problemas de la máxima cita. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará en el Grupo J a Argelia, Austria y Jordania.