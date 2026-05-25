Quiénes son los relatores de ESPN para el Mundial 2026

ESPN transmite la Copa del Mundo a través de Disney +.

Llega el Mundial 2026 y la señal de ESPN confirmó que Disney+ Premium brindará los partidos de la Selección Argentina, más otros del resto de la Copa del Mundo. En ese sentido, ofrecerá una cobertura que incluye 30 partidos en vivo (22 de fase de grupos y 8 de eliminación directa) y programas especiales con un equipo estelar de relatores y comentaristas.

El torneo comienza el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, en una edición histórica que contará con 48 equipos y tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. En total, son 104 los partidos que se disputan en este certamen, que tiene al equipo de Lionel Scaloni como campeón defensor y que cuenta con siete de lo ocho históricos gandores de la Copa del Mundo (Italia fue el único de ese grupo que no clasificó).

Qué relatores tiene ESPN para este Mundial 2026

Las tres duplas que tendrá ESPN para transmitir los partidos del Mundial 2026 serán las siguientes:

Closs y Latorre serán la dupla principal de ESPN.

Mariano Closs - Diego Latorre.

Sebastián "Pollo" Vignolo - Gustavo López.

Miguel Simón - Marcelo Espina.

Invitados especiales para las transmisiones de la Copa del Mundo

A estos equipos se le suman la participación de tres ex futbolistas con pasado en copas del mundo. Hablamos de Sergio “Kun” Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez. Las ex figuras de Independiente, River y Boca aportarán sus comentarios y experiencia en las transmisiones que brinda la señal estadounidense. Además, se suma el campeón en 1986 Oscar Ruggeri, que forma parte desde hace años en el staff de la emisora, más la participación de otros periodistas como Alina Moine, Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Pablo González, Martín Souto y Matías Martin, entre otros.

Tevez y Gallardo dirán presente.

ESPN a través del Plan Premium de Disney + transmitirá 22 encuentros de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la gran final, en Sudamérica de habla hispana (excepto Bolivia y Paraguay). Mientras que DSports contará con los 104 partidos, y la Selección Argentina será también vista por Telefé y la TV Pública.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026