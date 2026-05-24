Franco Colapinto larga 10° en Canadá y va por los puntos con Alpine

Franco Colapinto va por los puntos en el Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto larga décimo en el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1 y va por los puntos con el Alpine nuevamente. El piloto argentino de 22 años tuvo una clasificación muy positiva en el circuito de Montreal e intentará culminar entre los diez primeros para acumular unidades con la escudería francesa. En tanto, su compañero Pierre Gasly terminó muy enojado con el equipo por el 14° puesto en la qualy.

Después de los problemas mecánicos del monoplaza rosa en el arranque del fin de semana, "Fran" mejoró muchísimo y pudo llegar a la Q3. Ahora, deberá estar a la altura en la final. Una vez más en esta temporada, Mercedes fue el absoluto dominador del sábado con el 1-2 conseguido por George Russell y Kimi Antonelli. En tanto, desde la segunda fila del trazado norteamericano largarán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Así se larga el GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1

George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Arvid Lindblad (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine). Nico Hulkenberg (Audi). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Pierre Gasly (Alpine). Carlos Sainz Jr. (Williams). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin). Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac). Lance Stroll (Aston Martin). Valtteri Bottas (Cadillac).

Cómo ver a Colapinto en el GP de Canadá: hora, TV en vivo y streaming

La final en Montreal será el domingo 24 de mayo de 2026 a las 17 horas de Argentina, con la transmisión en vivo de la carrera a través del canal Fox Sports. Además, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Alpine valoró el trabajo de Colapinto en la qualy

El jefe de la escudería, Steve Nielsen, elogió la décima posición del corredor argentino y consideró: “Sin duda, hoy ha sido un mejor día para nosotros en comparación con el viernes, ya que pudimos realizar algunas mejoras en ambos autos antes de la clasificación". De hecho, añadió que "Franco ha hecho otro gran trabajo para estar en la Q3 y ahora está en una posición competitiva en la parrilla". Por último, lamentó los inconvenientes que condicionaron el resultado del viernes: “Su ritmo en la Carrera Sprint fue fuerte y, si hubiéramos tenido un día más tranquilo ayer con un mejor resultado en la Clasificación Sprint, confiamos en que podría haber estado bien posicionado para sumar puntos”.

Franco Colapinto va por los puntos en el Gran Premio de Canadá.

¿Cómo salió Colapinto en cada carrera en 2026?