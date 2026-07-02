El béisbol también atrae a los aficionados al fútbol del Mundial

MLB: Tampa Bay Rays contra Kansas City Royals

​Los aficionados al Mundial que se dirigen al estadio de Kansas City se encuentran, justo al otro lado del aparcamiento, con un recordatorio inconfundible de una tradición deportiva ‌estadounidense: el Kauffman Stadium, sede de ‌los Kansas City Royals de la Major League Baseball.

Con el Mundial atrayendo a multitudes de todo el mundo, la MLB se ha convertido en la única gran liga estadounidense en plena temporada durante todo el torneo, lo que ofrece a los aficionados visitantes una muestra inmediata de la cultura deportiva local.

Los equipos están deseosos de aprovechar el momento, aunque convertir el aumento de interés generado por el Mundial en una afición duradera puede resultar complicado en un ​deporte con un ritmo muy ⁠diferente al del fútbol.

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"Queremos abrir nuestras puertas al mundo", dijo a Reuters el presidente ‌de operaciones comerciales de los Royals, Cullen Maxey.

"Compartimos el aparcamiento, así que, ⁠naturalmente, deberíamos poder aprovechar eso un poco e invitar ⁠a la gente a los partidos de los Royals", añadió. "Creemos que eso ofrece a todo el mundo una oportunidad realmente única de conocer un poco de Estados Unidos".

Dado que las finales ⁠de la NBA y la Stanley Cup concluyeron justo cuando arrancaba el Mundial, y ​que la temporada de la NFL no comienza hasta septiembre, ‌el béisbol ha sido la mejor forma para ‌que los aficionados al fútbol y los miembros de los equipos se familiaricen con ⁠los deportes estadounidenses.

Las once ciudades estadounidenses que acogen la Copa Mundial cuentan con equipos de la MLB, y Kansas City se ha convertido en un claro ejemplo de esa fusión.

VISITAS A LOS ESTADIOS

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, y varios de sus compañeros asistieron a un ​partido de los ‌Royals durante la fase de grupos, en el que el entrenador Thomas Tuchel realizó el lanzamiento ceremonial de apertura.

"Hizo un lanzamiento bastante bueno. Me atrevería a decir que tiene futuro en el béisbol si quiere", bromeó Maxey. "Fue increíble para todos tenerlos aquí y que formaran parte de nuestro partido".

"Creo que lo que más ⁠disfrutaron los jugadores de Inglaterra fue hablar con nuestros jugadores. Son deportistas profesionales, están en la cima de su carrera, así que esas relaciones probablemente significan más para ellos que cualquier otra cosa", añadió.

Kane, más acostumbrado a marcar goles que a ver cómo se desarrollan nueve entradas, reconoció el atractivo del béisbol y dijo que, aunque no sigue de cerca la temporada regular, disfruta del juego y ha estado en un par de estadios.

Los Royals no han sido los únicos.

En Nueva York, ‌los aficionados noruegos dejaron sentir su presencia en un partido de los Mets.

En Boston, casi 1.000 aficionados alemanes asistieron a un partido entre los Red Sox y los New York Yankees, días después de que los seguidores escoceses cambiaran el fútbol por el béisbol, marchando hacia el Fenway Park y celebrando junto a los aficionados de los Red Sox.

Los escoceses también asistieron a un partido ‌de los Miami Marlins en Florida.

Javier Lanza, de origen argentino, que asistió a un partido de los Royals, dijo que su visita tenía más que ver con la experiencia que con el partido ‌en sí, y reconoció ⁠que, aunque él entendía el deporte, muchos de sus amigos que iban a los estadios no lo hacían.

Su compatriota Giuliano Jorge añadió: "Prefiero la NBA, pero ​se trata más bien de la experiencia. Nunca había estado (en un partido de béisbol) antes y, ya que estoy en Estados Unidos, no podía dejar pasar la oportunidad de venir".

Con información de Reuters