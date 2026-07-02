La insólita comparación de Orlando Gill con Keylor Navas en modo 2014

Orlando Gill se posicionó como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos para la Selección de Paraguay. Su rendimiento no pasó desapercibido y su valor en el mercado creció considerablemente en los últimos días, despertando el interés de varios equipos europeos.

El arquero de San Lorenzo es seguido de cerca especialmente desde Italia, donde algunos medios lo comparan con Keylor Navas, el portero que en el Mundial 2014 con Costa Rica dio un salto enorme en su carrera. Al igual que Navas, que pasó de Levante al Real Madrid y conquistó múltiples títulos, Gill podría dar un paso similar hacia el fútbol europeo de elite.

Gianluca Di Marzio, periodista especializado en transferencias, reveló que Torino está interesado en incorporar a Gill. Según Di Marzio, “Sus actuaciones han incrementado su valor. Ha sido uno de los jugadores claves de Paraguay hasta el momento”, lo que lo convierte en un candidato fuerte para reforzar el arco del club italiano.

San Lorenzo posee el 50% de la ficha del arquero, tras ejecutar en 2025 la opción de compra por 500.000 dólares. El otro 50% pertenece a Sportivo San Lorenzo, el club paraguayo donde Orlando Gill comenzó su carrera antes de llegar al fútbol argentino. Desde Boedo tasan al futbolista en torno a los 10 millones de dólares, aunque estarían dispuestos a negociar por una cifra un poco menor para concretar la transferencia.

En plataformas especializadas como Transfermarkt, el valor de Gill se ubica en 6 millones de dólares, reflejando el crecimiento que tuvo en los últimos meses gracias a su desempeño en el Mundial. Desde su arribo a San Lorenzo, disputó 59 partidos oficiales, recibió 44 goles y logró mantener la valla invicta en 29 oportunidades, aunque todavía no logró conquistar títulos con el club.

Mientras sigue en competencia en la Copa del Mundo, Orlando Gill se afianza como una de las figuras paraguayas más destacadas del certamen y abre la puerta a una posible aventura europea este mercado de pases. San Lorenzo, atento a las ofertas, no descarta escuchar propuestas importantes por su arquero estrella.