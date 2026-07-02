¿Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en julio de 2026?

Julio de 2026 dio paso a un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el miércoles 1.º, los boletos de colectivos y subtes volvieron a incrementarse como parte del mecanismo de actualización que aplican la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Frente a este escenario, distintos bancos y billeteras virtuales dieron a conocer las promociones que permitirán viajar con importantes descuentos e incluso reintegros de hasta el 100% del valor.

¿Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en julio de 2026?

Cuenta DNI

Una de las ofertas más importantes es la de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, que ofrece un 100% de reintegro en viajes realizados en colectivos, subtes y premetro adheridos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El beneficio está disponible todos los días para quienes paguen con el celular mediante tecnología NFC y respeten las condiciones y topes establecidos por la promoción.

Santander

Santander mantiene una promoción junto con MODO que permite acceder a un reintegro de hasta el 100% al pagar con QR Transporte utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope mensual de $ 8000 por usuario.

Naranja X

Naranja X ofrece un 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes pagando con tarjetas Visa de la entidad mediante tecnología NFC. Además, mantiene una devolución del 50% para pagos con QR en el subte.

MODO

MODO continúa impulsando el pago digital en el transporte público mediante QR Transporte, un sistema que permite generar un código desde la aplicación y mostrarlo en el molinete o validador habilitado.

Durante julio ofrece un 50% de reintegro adicional en pagos realizados con QR Transporte. La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.

Además, a través de Banco Macro, los usuarios pueden acceder a un 20% de reintegro al pagar con QR o tecnología NFC, con los topes establecidos por la entidad.

Mercado Pago

Otra de las promociones vigentes durante julio es la de Mercado Pago, que permite obtener hasta un 100% de reintegro en viajes realizados en colectivos y subtes pagando mediante QR.

El beneficio tiene un tope de $ 10.000 por cuenta y estará disponible hasta el 31 de julio.

Para acceder, los usuarios deben activar la promoción desde la aplicación antes de realizar el pago.