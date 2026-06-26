El uso de la tarjeta SUBE se desplomó más de 15 por ciento en mayo y encadenó 10 meses seguidos en rojo, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central (BCRA). La cifra, de las peores en el registro histórico, se explica por la serie de tarifazos que sufren los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde que Javier Milei es presidente, con aumentos acumulados que superan el 1.000 por ciento.

Los constantes aumentos en las tarifas del transporte público impulsados por el gobierno libertario provocaron en los últimos dos años un auge de las promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. Muchos usuarios comenzaron a utilizar esos beneficios para reducir el impacto del costo de los viajes, corriendo cada vez más el uso de la tarjeta SUBE. Actualmente, el gasto mensual en transporte alcanza casi los 120.000 pesos.

Según el último Informe Mensual de Pagos Minoristas publicado por el BCRA, en mayo se registraron cerca de 305,6 millones de viajes abonados con SUBE, lo que implicó una caída interanual del 15,9 por ciento frente al mismo mes de 2025. Se trata de una tendencia negativa que se profundizó durante la gestión libertaria y que dejó varios de los peores registros de los últimos años.

Entre las mayores bajas aparecen:

Enero de 2026, con 240,4 millones de viajes y una retracción del 18,4 por ciento.

Marzo de 2024, con 327,6 millones (-18,1 por ciento).

Diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 311 millones de viajes, un 16,4 por ciento menos que un año antes.

Mayo de 2026, con un derrumbe del 15,9 por ciento.

Enero de 2025, con unos 305 millones de viajes (-14,4 por ciento).

Febrero de 2025, con 294,5 millones (-13,9 por ciento).

Julio de 2024, con 339,1 millones (-13,5 por ciento).

Diciembre de 2024, con 372 millones (-12,5 por ciento).

Septiembre de 2025, con 351,2 millones de operaciones, lo que representó una baja del 10,6 por ciento.

A contramano de la caída del uso de SUBE, los pagos mediante QR mostraron un fuerte crecimiento. Durante mayo se realizaron 24,7 millones de viajes con esta modalidad, por un monto total de $ 29,8 mil millones. La mayoría de esas operaciones correspondieron a colectivos, con 22 millones de viajes (89,3% del total), mientras que el resto se registró en las líneas de subte, con 2,7 millones de transacciones.

Nuevo aumento en el transporte público a partir del miércoles

Desde el 1 de julio volverán a incrementarse las tarifas de los colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La suba será del 4,3% y alcanzará tanto a las líneas administradas por el Gobierno porteño como a las que dependen de la Provincia de Buenos Aires.

El ajuste responde al mecanismo de actualización automática implementado por ambas jurisdicciones, que contempla la evolución de la inflación para recalcular mensualmente el cuadro tarifario. Como consecuencia, quienes viajen con la tarjeta SUBE registrada deberán afrontar un nuevo aumento en el costo del pasaje.

En las líneas de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto para recorridos de hasta tres kilómetros pasará de $ 788,28 a $ 822,18. Para los viajes de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa ascenderá de $ 875,90 a $ 913,56. Los trayectos de entre 6 y 12 kilómetros tendrán un valor de $ 983,94, mientras que los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros costarán $ 1.054,37, frente a los $ 1.010,90 vigentes hasta junio.

En tanto, los colectivos que circulan bajo la órbita de la Provincia también aplicarán nuevos valores. El boleto mínimo aumentará de $1.015,61 a $1.059,28. Los viajes de entre 3 y 6 kilómetros pasarán a costar $1.191,68, mientras que los trayectos de entre 6 y 12 kilómetros tendrán una tarifa de $1.324,09. Para las distancias de entre 12 y 27 kilómetros, el pasaje ascenderá a $1.588,90, y quienes recorran más de 27 kilómetros deberán abonar $1.868,03, por encima de los $1.791,02 actuales.

La actualización tarifaria volverá a repercutir sobre el presupuesto de millones de pasajeros que utilizan el transporte público diariamente para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o realizar distintas actividades cotidianas.