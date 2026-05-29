Crisis en el transporte: volvió a caer el uso de la tarjeta SUBE en abril y encadena 9 meses en rojo

El uso de la tarjeta SUBE se derrumbó más de 10 por ciento en marzo y encadenó nueve meses seguidos en rojo, de acuerdo a datos del Banco Central (BCRA). El dato es consecuente con la serie de tarifazos que sufren los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde que Javier Milei es presidente, con aumentos acumulados que superan el 1.000 por ciento.

Los reiterados aumentos en las tarifas del transporte público impulsados por el gobierno de Milei provocaron en los últimos dos años un crecimiento de las promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. Muchos usuarios comenzaron a utilizar esos beneficios para reducir el impacto del costo de los viajes, desplazando cada vez más el uso de la tarjeta SUBE. Hoy, el gasto mensual en transporte ya supera los 110.000 pesos.

De acuerdo con el último Informe Mensual de Pagos Minoristas publicado por el BCRA, en marzo se registraron cerca de 311,5 millones de viajes abonados con SUBE, lo que implicó una caída interanual del 10,5 por ciento frente al mismo mes de 2025. Se trata de una tendencia negativa que se profundizó durante la gestión libertaria y que dejó varios de los peores registros de los últimos años.

Entre las mayores bajas aparecen enero de 2026, con 240,4 millones de viajes y una retracción del 18,4 por ciento; marzo de 2024, con 327,6 millones (-18,1 por ciento); y diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 311 millones de viajes, un 16,4 por ciento menos que un año antes.

También se destacaron las caídas de enero de 2025, con unos 305 millones de viajes (-14,4 por ciento); febrero de 2025, con 294,5 millones (-13,9 por ciento); julio de 2024, con 339,1 millones (-13,5 por ciento); diciembre de 2024, con 372 millones (-12,5 por ciento); y septiembre de 2025, con 351,2 millones de operaciones, lo que representó una baja del 10,6 por ciento.

En contraste con la caída del uso de SUBE, los pagos mediante QR mostraron una fuerte expansión. Durante marzo se realizaron 26,1 millones de viajes con esta modalidad, por un monto total de $29,5 mil millones. La mayoría de esas operaciones correspondieron a colectivos, con 23,4 millones de viajes (89,6% del total), mientras que el resto se registró en las líneas de subte, con 2,7 millones de transacciones.

Nuevo aumento en el transporte público a partir del lunes

A partir del 1 de junio volverán a subir las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los aumentos alcanzarán tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires como al subte porteño, con incrementos que irán del 4,6 por ciento al 4,8 por ciento.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasará de $ 968,57 a $ 1.015,06, mientras que el tramo de entre 3 y 6 kilómetros tendrá un valor de $ 1.141,94.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo de colectivo aumentará de $ 753,74 a $ 788,41 y el segundo tramo costará $ 876,05.

También habrá una actualización en las tarifas del subte y el premetro porteño. Desde junio, el viaje pasará de $ 1.490 a $ 1.558,54.

De momento, seguirán vigentes los descuentos para usuarios frecuentes y para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE. Además, desde el 15 de junio comenzará una nueva etapa de incrementos para las 104 líneas nacionales que unen el Conurbano bonaerense con la Capital Federal. En esos casos, el boleto tendrá una suba adicional del 2 por ciento.