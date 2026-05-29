Feria FEPY 2026: con apoyo provincial, pymes de Formosa potencian alianzas estratégicas para la exportación

Empresas de la provincia de Formosa participarán de las Rondas de Negocios de la Feria Empresarial del Paraguay 2026, uno de los principales espacios de vinculación comercial de la región, que se desarrollará del 3 al 5 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo y genera grandes expectativas para la economía regional.

La participación de las firmas locales se concretará gracias al acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Gobierno provincial. Todo este esfuerzo se inscribe en el marco de una estrategia institucional orientada a fortalecer y consolidar la presencia de las empresas formoseñas en los diferentes mercados regionales.

En este contexto, las organizaciones de la provincia integrarán la Rueda Internacional de Negocios. Allí mantendrán reuniones previamente coordinadas con empresas, industrias, pymes y representantes comerciales de distintos países con el objetivo de generar nuevas alianzas y oportunidades de intercambio comercial.

Integración regional y nuevos mercados

Desde la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) destacaron que la participación de la provincia adquiere una relevancia fundamental en el actual escenario de creciente integración regional. Este espacio estratégico permitirá a los representantes locales generar contactos clave, identificar oportunidades de negocio concretas y explorar nuevos mercados para la oferta de productos y servicios formoseños.

Asimismo, las autoridades remarcaron que este tipo de encuentros internacionales constituyen una herramienta indispensable para impulsar los procesos de internacionalización de las compañías locales. Al participar de estas dinámicas, se busca fortalecer de manera directa la competitividad de todo el entramado productivo de la región.

Por último, señalaron que las rondas de negocios van más allá de la apertura de canales de exportación tradicionales. El espacio también funcionará como una plataforma para establecer vínculos que faciliten la incorporación de insumos, nuevas tecnologías y recursos estratégicos, elementos esenciales para el crecimiento y la modernización de las empresas formoseñas.

Convocatoria abierta

La presente convocatoria está dirigida a empresas, industrias, pymes y prestadores de servicios que tengan interés en ampliar su red de contactos comerciales y acceder a nuevas oportunidades de negocios en el mercado regional. Aquellas firmas que deseen formar parte de la Ronda de Negocios FEPY 2026 ya pueden gestionar su participación tras registrarse a través del formulario oficial dispuesto para tal fin.

Para resolver dudas o acceder a detalles adicionales sobre el evento, los interesados tienen la opción de ingresar al sitio web oficial de FEPY 2026. Asimismo, la atención presencial se encuentra disponible para consultas directas en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa.