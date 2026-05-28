Agostina Vega, de 14 años, ya lleva desaparecida 5 días en Córdoba. La adolescente fue vista por última vez en el barrio de Cofico junto a Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento. Según la versión del sospechoso, el sábado 23 de mayo cerca de las 22, él y la nena caminaron juntos algunas cuadras hasta que la joven se subió a un auto de color rojo con un supuesto amigo. Su abogado Jorge Sánchez del Bianco manifestó que su cliente se encuentra "preocupado y con incertidumbre".

Y añadió: "Está preso, en el lugar más cercano al infierno claramente pero quiere que esto se esclarezca".

El letrado se refirió, además, al allanamiento que se la Policía hizo en la el domicilio del acusado. Sánchez del Bianco dijo que "no se trata de búnker" ni que su defendido sea un "barrabrava" del equipo de fútbol Instituto. En tanto, aseguró que ese terreno vive el sospechoso con su hija y en una segunda propiedad habita un matrimonio.

Por otro lado, el abogado mencionó el video que trascendió en las últimas horas y en donde se ve a Agostina Vega ingresando a la casa de Barrelier, algo que el sospechoso había desmentido. "Mi defendido dice que es él ingresando con su hija, aportó una vestimenta que llevaría puesta. Vio el video en una sala de audiencias, está preocupado porque se exhibe su video constantemente", aseveró.

Este jueves Barrelier, de 34 años, prestó declaración durante "varias horas" ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, quien sostuvo que el sospechoso hizo uso "extenso" de su "ejercicio del derecho a la defensa". "Se ha recibido declaración del imputado. Duró algunas horas. No puedo decirles qué declaró", explicó la autoridad judicial. Garzón también indicó que se están tratando de reconstruir todo lo que sucedió con la menor minutos previos a su desaparición.

En el marco de la búsqueda de Agostina, que además requirió de la emisión de un Alerta Sofía, la Justicia realizó 19 allanamientos.

Desaparición de Agostina Vega: el video que complica a Claudio Barrelier

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó el video de una cámara de seguridad en el que se puede ver a la nena de 14 años ingresando a la vivienda de Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo al 878. De hecho, en el registro fílmico también aparece el detenido. Las imágenes incorporadas al expediente contradicen la versión del sospechoso quien declaró que caminó con la joven "solo unas cuadras" y luego la vio a subirse a Volkswagen Gol rojo.