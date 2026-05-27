La insólita frase por la que un funcionario de Milei pidió que lo "aplaudan": "Muchos algos"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, protagonizó un insólito momento durante su exposición en la conferencia Maizar, cuando pidió aplausos por una frase que generó más dudas que certezas entre los presentes.

"No es fácil llegar al todo. Pero, como digo siempre, para llegar al todo, tenés que empezar por algo, y muchos algos hemos estado haciendo estos dos años desde el Gobierno", dijo el secretario ante la atenta mirada de quienes estaban ahí y quienes seguían la transmisión por YouTube. Después de decir la frase, Iraeta se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera esperando una reacción del público que nunca llegó.

Silencio incómodo y la insólita reacción

Cuando vio que, efectivamente, las personas que estaban en la conferencia no iban a aplaudir su destacada reflexión, Iraeta lanzó: "No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano".

Sergio Iraeta destacó las medidas del gobierno de Javier Milei.

Fue en ese momento que miró directamente a alguien que estaba allí, a quien parecía conocer, y le exigió que comenzara con el aplauso para generar un efecto contagio. "Empezá a aplaudir así alguien aplaude", le dijo visiblemente enojado, a lo que, por fin, comenzaron los aplausos en el salón.

Luego, sentenció ante los presentes y la transmisión en vivo: "Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal".