PS Plus confirmó los juegos gratis para junio 2026: cuáles son

Los nuevos juegos estarán disponibles para reclamar desde el 2 de junio.

PlayStation confirmó los juegos gratis que llegarán en junio de 2026 para los suscriptores de PS Plus en PS5 y PS4. La nueva selección apuesta fuerte por las experiencias multijugador y cooperativas, con títulos pensados para jugar online con amigos durante gran parte del mes. Entre los nombres más destacados aparecen Grounded: Fully Yoked Edition, Warhammer 40,000: Darktide y Nickelodeon All-Star Brawl 2.

La propuesta de Sony para junio mezcla supervivencia, acción cooperativa y peleas arcade. Además, algunos usuarios todavía podrán seguir descargando EA Sports FC 26 durante parte de las próximas semanas, algo que amplía el atractivo del servicio para quienes juegan en PS5 y PS4. Los nuevos juegos estarán disponibles para reclamar desde el 2 de junio.

Qué juegos llegan a PlayStation Plus en junio de 2026

El principal lanzamiento del mes es Grounded: Fully Yoked Edition, el juego de supervivencia cooperativa desarrollado por Obsidian Entertainment. La propuesta reduce a los jugadores al tamaño de un insecto y los obliga a sobrevivir en un jardín repleto de amenazas. El título se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo online y estará disponible para PS4 y PS5.

Otro de los títulos destacados es Warhammer 40,000: Darktide, un shooter cooperativo en primera persona ambientado en el oscuro universo de Warhammer. El juego pone el foco en las partidas online por equipos y llegará exclusivamente para PS5.

La lista se completa con Nickelodeon All-Star Brawl 2, un juego de peleas estilo arcade que reúne personajes icónicos de Nickelodeon. El título apunta a partidas rápidas y competitivas tanto online como locales, y estará disponible en PS4 y PS5.

PS Plus busca mantener activo el interés de los jugadores de PS4 y PS5 de cara a la mitad del año.

Cuándo se podrán descargar

Sony habilitará la descarga de los juegos gratuitos de PlayStation Plus a partir del martes 2 de junio de 2026. Como sucede todos los meses, los usuarios deberán reclamarlos dentro del período disponible (hasta el lunes 6 de julio) para mantenerlos en su biblioteca mientras tengan activa la suscripción.

La estrategia de PlayStation para junio deja en claro el foco en el juego online y cooperativo, una tendencia que viene creciendo dentro del servicio durante los últimos meses. Con propuestas para distintos públicos y géneros, PS Plus busca mantener activo el interés de los jugadores de PS4 y PS5 de cara a la mitad del año.