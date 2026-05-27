Cómo es el abrigo tendencia de Juliana Awada para el otoño 2026

Los tonos tierra y las camperas acolchadas serán protagonistas de la moda urbana durante los próximos meses

Con cada aparición pública, Juliana Awada marca el pulso de la moda ligada al lujo silencioso. En esta oportunidad, la empresaria volvió a captar miradas al mostrar un abrigo que ya se perfila como una de las prendas estrella del otoño e invierno 2026 por su diseño cómodo, elegante y versátil.

El look de Juliana Awada que anticipa la moda del invierno 2026

La última publicación de Juliana Awada junto a su hija, Valentina Barbier, dejó ver una apuesta estilística alineada con las tendencias internacionales que dominarán la próxima temporada.

Fiel a su estética minimalista y sofisticada, la empresaria eligió una combinación basada en tonos neutros y prendas atemporales. El gran protagonista del outfit fue un abrigo puffer en color chocolate, una tonalidad que aparece cada vez con más fuerza en colecciones y pasarelas internacionales.

La elección no pasó inadvertida porque resume dos conceptos que hoy lideran la moda: funcionalidad y elegancia discreta. Lejos de los estilismos recargados, Awada volvió a apostar por prendas cómodas y fáciles de combinar para el día a día.

Cómo es la campera puffer que será tendencia este otoño

Juliana Awada sorprendió con un abrigo puffer chocolate que ya se perfila como tendencia para el invierno 2026

El abrigo elegido por Juliana Awada se destaca por su diseño acolchado y una textura acanalada que aporta sofisticación. A diferencia de las camperas inflables deportivas tradicionales, esta versión incorpora detalles vinculados al universo del lujo silencioso.

La textura tipo pana o corderoy es uno de los rasgos distintivos de la prenda. Este material regresó con fuerza en camperas, pantalones y blazers gracias a su capacidad para sumar profundidad visual y un aspecto más refinado.

Otro detalle clave es el corte oversize. Las siluetas amplias continúan liderando las tendencias de otoño e invierno porque permiten combinar comodidad y estilo en un mismo look. En este caso, el abrigo mantiene una caída relajada que se adapta tanto a outfits urbanos como a propuestas más casuales.

El color chocolate también juega un papel central. La paleta tierra será una de las más vistas en la temporada 2026 y se posiciona como alternativa al clásico negro. Tonos como marrón, camel y beige dominarán especialmente en tapados oversized y prendas acolchadas.

Por qué el estilo quiet luxury sigue marcando tendencia

La estética “quiet luxury”, también conocida como lujo silencioso, continúa ganando protagonismo entre referentes de moda y celebridades. Juliana Awada se convirtió en una de las principales exponentes de esta tendencia gracias a sus elecciones basadas en básicos de calidad y combinaciones simples.

Este concepto se aleja de logos llamativos o prendas extravagantes y prioriza piezas funcionales, elegantes y duraderas. El objetivo es construir looks sofisticados a través de cortes clásicos, materiales nobles y colores neutros.

El look de la empresaria combina lujo silencioso, tonos neutros y prendas oversize de inspiración minimalista.

En el caso del outfit compartido por la empresaria, el abrigo puffer se combina con jeans amplios y básicos minimalistas, una fórmula que dominará el street style durante los próximos meses.

Los pantalones wide leg seguirán ocupando un lugar central en la moda urbana gracias a su comodidad y versatilidad. También convivirán con cortes rectos y modelos de inspiración noventosa que refuerzan la estética relajada.

Cómo recrear el look de Juliana Awada

El estilismo de Juliana Awada demuestra que las tendencias del invierno 2026 pueden adaptarse fácilmente a prendas cotidianas. La clave está en combinar tonos neutros, siluetas cómodas y materiales con textura.

Las camperas puffer en marrón, beige o camel aparecen como una de las inversiones más fuertes de la temporada. Combinadas con jeans claros y zapatillas de inspiración retro, permiten construir outfits prácticos sin perder elegancia.

La propuesta eco minimalista y relajada que impulsa Awada confirma que la moda del próximo invierno estará enfocada en prendas funcionales capaces de elevar cualquier look sin necesidad de excesos.