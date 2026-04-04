Bien acompañada: Juliana Awada celebró su cumpleaños sin Macri, pero no sola

Juliana Awada pasó su cumpleaños lejos de Macri.

Hay cumpleaños y hay cumpleaños que dicen mucho sin decir una palabra. El de Juliana Awada fue de esos. Sin fotos oficiales, sin declaraciones rimbombantes y, sobre todo, sin Mauricio Macri.

Juliana Awada no estuvo sola

A meses de que se confirmara la separación, la ex primera dama eligió festejar sus 52 años en modo completamente distinto al que tenía acostumbrado al público. Nada de eventos formales ni apariciones protocolares. Esta vez, el plan fue otro: Caribe, playa paradisíaca y círculo íntimo.

El escenario fue Colombier Beach, una postal soñada donde Awada apareció relajada, sonriente y rodeada de sus afectos más cercanos. Entre ellos, sus hijas Valentina y Antonia, protagonistas absolutas de las imágenes que compartió en redes.

Juliana Awada pasó su cumpleaños rodeada de amigos y familia.

“52 años con lo más lindo de mi vida”, escribió, sin vueltas. Mensaje corto, pero cargado de significado. Porque más allá de la estética perfecta de las fotos, arena blanca, agua turquesa y clima de paz total, el trasfondo no pasó desapercibido: es el primer cumpleaños que atraviesa tras el fin de una relación de más de 15 años.

Los rumores sobre su nueva pareja

En las últimas semanas, tanto Awada como Macri quedaron envueltos en rumores cruzados. A ella la vincularon incluso con el rey Felipe. A él, con nombres como Juana Viale, Guillermina Valdés y hasta Chloe Bello. Versiones, especulaciones… y mucho ruido alrededor.

Ni aclaraciones, ni guiños, ni indirectas. Solo imágenes. Y en esas imágenes, un mensaje claro: nueva etapa, nuevos tiempos y una forma distinta de mostrarse.

Así, entre mar, amigas y familia, Juliana Awada celebró su cumpleaños más simbólico. Sin Macri, sí. Pero lejos de la soledad. Porque en el juego silencioso de la exposición pública, a veces una foto vale más que mil palabras y este cumpleaños habló bastante.