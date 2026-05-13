El volante reconoció que su último partido en Italia será dentro de poco pero dejó varias dudas

Una de las novelas del mercado de pases de mitad de temporada es la que menciona la posibilidad de que Paulo Dybala deje el fútbol europeo y regrese al fútbol argentino para cumplir un sueño familiar como es ponerse la camiseta de Boca. En medio de varias informaciones cruzadas, el jugador anunció su último partido en el club italiano y se animó a lanzar una respuesta sobre su futuro.

Si se repasa la carrera de la Joya, es posible apreciar que Instituto de Córdoba lo vendió en julio del 2012 al Palermo de Italia en una cifra cercana a los 12 millones de euros. Una ganancia extraordinaria para un jugador que solo había sumado minutos en la Primera Nacional. Luego tuvo pasos por la Juventus y en la Roma, donde llegó con el pase en su poder.

El contrato firmado con el club de la capital italiana expone que Paulo Dybala es jugador hasta el próximo 30 de junio. “El contrato estipula que el partido contra la Lazio probablemente será el último que juegue ante los hinchas de la Roma”, expresó en declaración reciente que expone que no hay conversaciones para renovar.

Mientras que su futuro es uno que se encuentra bajo un manto de dudas. “Desconozco. Aunque me gustaría saberlo. ¿Se ha puesto en contacto conmigo la Roma? No. Tengo mi propia idea, pero me la guardo para mí”, agregó. Lo que permite entender que hay un enojo por el trato que recibió en los últimos meses y que su intención era seguir al menos una temporada más.

No obstante, el portal Bolavip señaló que Paulo Dybala podría realizar un importante anuncio en los próximos días. Se desconoce la temática de lo que va a comunicar en las redes sociales, pero se cree que podría estar vinculado con lo deportivo. De momento, el jugador no confirmó su vuelta a la Argentina; si no, Boca ya estaría preparando un evento especial para anunciarlo.

No forma parte de la lista de Argentina

El pasado lunes 12 de mayo, Lionel Scaloni compartió la lista preliminar de los 55 jugadores reservados para representar a la Selección Argentina en el Mundial y una de las ausencias que despertó varios comentarios fue la de Paulo Dybala. El integrante del equipo campeón en Qatar se quedó sin la chance de ir en la búsqueda del bicampeonato.

Un jugador con muchas lesiones

Una forma de explicar la ausencia de la Joya en la lista de cara al Mundial es la seguidilla de lesiones que arrastra en la temporada 25/26. Se desprenden lesiones en el muslo, lesión del músculo flexor de la pierna, problemas de rodilla y una operación en dicha zona. Lo que deja un saldo de 117 días en los que no se encontró disponible para sumar minutos de manera oficial.