El diputado libertario Manuel Quintar fue al congreso con un Tesla que vale 300.000 dólares

Un diputado nacional de La Libertad Avanza fue al Congreso con un auto Cybertruck Tesla, que está valuado en 300.000 dólares. Lejos de diferenciarse de "la casta" que dice denunciar el presidente Javier Milei, el jujeño Manuel Quintar no tuvo empacho en negarlo.

A través de redes sociales circularon videos de la cochera del anexo de Diputados, en el que se observó el vehículo producido por una de las empresas del tecnomillonario Elon Musk, a quien Milei reverencia.

Lejos de desmentirlo u ocultarlo, dado que milita para el Gobierno que oficializó la frase "no hay plata", el jujeño se vanaglorió de la adquisición de su vehículo. "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA...", se jactó a través de su cuenta de X Quintar, diputado por la provincia donde gobierna el partido centenario.

Adorni, más complicado: aseguraron que alquiló una casa por más de U$S 20 mil en efectivo

Una vez más, se complica la situación judicial de Manuel Adorni. El dueño de una casa en el country Indio Cuá declaró ante la justicia que el jefe de Gabinete le alquiló su propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras hacía refacciones en su inmueble, también ubicado en ese barrio cerrado, por 245.000 millones.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el propietario de la casa, José Rodríguez, declaró en las últimas horas ante el fiscal Gerardo Pollicita. La cifra de 20.000 dólares corresponde a la suma de tres contratos de alquiler de la casa, de los cuales dos se concretaron cuando Adorni ya era funcionario nacional. Estos importes fueron abonados en efectivo.

Adorni, según el testimonio del propietario, firmó un primer contrato el mes de octubre de 2023, previo a que se desempeñara como funcionario público. Ese acuerdo se realizó por el período del 31 de diciembre de ese año hasta el 3 de marzo de 2024. El valor convenido por locación ascendió a los 5.600 dólares abonados a la hora de la forma del contrato, más 1.000 dólares en concepto de depósito.

Por otra parte, el segundo contrato firmado por Adorni se celebró en marzo del 2024 y fue desde el 1°de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. Ya ejercía como vocero del presidente Javier Milei.

El valor de locación convenido fue de un total de 13.000 dólares en total. Desde marzo a diciembre de 2024, Adorni abonó 800 dólares por mes; desde marzo a diciembre de 2024 pagó 800 dólares por mes; en enero de 2025 depositó 3.000 dólares y en febrero de este año puso 2.000 dólares. Todas estas cifras fueron en efectivo.

Finalmente, el tercer acuerdo, sobre el cual no se instrumento un contrato, se dio entre el período del 1° de marzo de 2025 hasta el 30 de junio de ese año. Adorni abonó un 2.400 dólares en efectivo por los meses de marzo, abril y mayo.

En junio pagó 800 dólares. Este fue el último mes de alojamiento del actual jefe de Gabinete en el lote, ya que se instaló en la propiedad refaccionada en el mismo country. Al igual que los alquileres anteriores, fueron abonados en efectivo.