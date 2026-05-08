El jefe de Gabinete Manuel Adorni rechazó este jueves dar nuevas explicaciones sobre su patrimonio y alegó que lo hace para no interferir con la causa judicial en curso por enriquecimiento ilícito. En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, afirmó: "Yo no puedo hacer lo que vos sugerís que yo haga (dar explicaciones públicas) al estar bajo investigación judicial. Cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo intención de obstruir la justicia. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron". En tanto, el ex vocero afirmó que él nunca pensó en dejar el Gobierno. "Nunca se me pasó por la cabeza. Tenés días en los que estás mejor o peor, pero nunca lo pensé", indicó.

El jefe de Gabinete, que ayer volvió a ser respaldado por el presidente Javier Milei, comparó su actitud ante la causa con la que el Gobierno tuvo ante la investigación por la mega estafa $Libra: "Jamás hemos hablado, no dijimos ni una coma sobre el tema y aclarábamos que era porque no pensamos obstruir el trabajo de la justicia. No lo hicimos antes y no lo vamos a hacer".

Sobre la causa judicial que lo involucra, Adorni prometió que hablará "cuando llegue el momento" y volvió a enfatizar que en que no va "obstruir el trabajo de la justicia". "Cuando aclare todo, ahí sí voy a hablar", agregó. Y sobre ese punto, remató: "Voy a hablar y mucho. Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio".

"No soy vengativo. Sólo intento ser justo y actuaré jurídicamente con los que me ofendieron", advirtió el ministro coordinador sobre su presente judicial.

Adorni sobre el respaldo de Milei y el comentario de Patricia Bullrich: "Fenomena"

Consultado por Fantino sobre por su relación Milei, el jefe de Gabinete afirmó que él "es el más consciente del apoyo que recibe del presidente". En esa línea, Adorni sostiene que su aprecio por el mandatario surge del impacto que le produce "el apoyo de lo humano y lo espiritual de lo que me da".

"Ayer estuve hablando con Milei sobre gestión y el gobierno en general. Corté con él y a los tres minutos me empiezan a llegar mensajes de WhatsApp diciéndome que estaba Milei en LN+. Nunca me dijo que iba a salir. Es un ser maravilloso", agregó Adorni al referirse al presidente de la Nación.

Respecto al comentario de los últimos días de la senadora Patricia Bullrich, cuando instó a Adorni a presentar su declaración jurada sobre sus ingresos, el jefe de Gabinete lo desdramatizó y explicó que no le pareció severo: "Pato es una fenomena. Yo le comenté que no iba a esperar al vencimiento y ella se tiró a spoilear que yo iba a presentar antes. Con ella trabajamos en la mesa política, está todo perfecto. No lo tomé mal, no dijo nada malo. Si tuvo que decirlo o no es otro tema", señaló el ex vocero de la Rosada.

Los últimos días de Adorni antes de entrar al Gobierno: "Me escapé 4 días a las Cataratas"

Respecto a lo que fue su última temporada antes de entrar como funcionario a Casa Rosada después del balotaje de 2023, Manuel Adorni contó que hizo una escapada a las Cataratas del Iguazú para disfrutar con sus hijos.

"Me escapé 4 días a las Cataratas con los nenes porque entendía que iba a ser un trabajo muy demandante", explicó el jefe de Gabinete. A la pare agregó que "tenía que aprovechar para disfrutar los días completos" antes del 10 de diciembre de 2023.

Adorni señaló que hubo quienes le soltaron la mano: "Traición"

Sobre el final de la entrevista, Adorni contó una situación que sintetizó como "un gesto de deslealtad" en las últimas semanas, en torno a uno de los viajes al exterior que se le atribuyeron en los últimos meses.

"Hubo un episodio con uno de mis viajes que salieron, mucho falso, no voy a meterme en eso. Una persona que conduce un noticiero se horrorizó. Y resulta que esa persona estuvo a punto de viajar conmigo a compartir los días de vacaciones", contó el jefe de Gabinete, y remató: "Son cosas que caen en la traición".