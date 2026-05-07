Efemérides del 7 de mayo: qué pasó un día como hoy

Cada 7 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Eva Duarte, la inauguración del Teatro Maipo hasta la celebración del Día Nacional del Taxista.
A continuación, te contamos los hechos más destacados:
1824 - Beethoven
El compositor, pianista y director de orquesta alemán Ludwig van Beethoven estrenó en el teatro Imperialla de Viena su Novena Sinfonía, que tuvo un rotundo éxito. Fue la última aparición pública del célebre músico fallecido en 1827.
1840 - Nacimiento de Pyortr Tchaikoysky
En la ciudad rusa de Votkinsk nació el compositor Piotr Ilich Thaikovski, autor de algunas de las más célebres obras de música clásica, entre ellas El Cascanueces, El lago de los cisnes, la Obertura 1812 y La Bella Durmiente.
1876 - Hipódromo de Palermo
Alrededor de 10.000 personas asistieron a la inauguración de la primera tribuna del Hipódromo de Palermo de Buenos Aires. Tenía capacidad para 1.600 espectadores y un sector para 40 familias. La primera carrera la ganó el caballo "Resbaloso".
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1881 - Observatorio Astronómico
El gobernador bonaerense Dardo Rocha encargó el diseño del Observatorio Astronómico y de los edificios públicos de la ciudad de La Plata, a la que fundará en 1882. El teniente de navío francés Francisco Beuf dirigió la construcción del instituto astronómico platense.
1908 - Teatro Maipo
Fue inaugurado en Buenos Aires el Teatro Scala, dedicado a “las representaciones de revistas alegres”, el antecesor del Teatro Maipo, una de las salas más importantes del país. En la inauguración se puso en escena La revue de la Scala, de H. Vernier, el administrador del teatro.
1911 - Debut de la Academia
El equipo de Racing Club de Avellaneda jugó su primer partido oficial de fútbol ante San Isidro, con el que empató 1-1.
1916 - Viejo Gasómetro
San Lorenzo de Almagro inauguró su estadio del barrio porteño de Boedo, con una capacidad de 60.000 espectadores, el llamado Viejo Gasómetro por estar cerca de una torre de almacenamiento de gas. Lo inauguró en un partido con Estudiantes de La Plata, al que venció por 2-1.
1919 - Nacimiento de Eva Duarte
En el pueblo bonaerense de Los Toldos nació la actriz y dirigente política María Eva Duarte, segunda esposa del general y presidente Juan Domingo Perón. Evita, como se la llamaba popularmente, fue promotora del voto femenino y los derechos sociales.
1958 - Bill Haley
El músico estadounidense Bill Haley y su banda Los Cometas realizaron un recital en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, el primero del “padre del rock and roll” en la Argentina.
1973 - The Washington Post
El diario estadounidense The Washington Post ganó el premio Pulitzer de Periodismo por su investigación sobre el caso Watergate, el escándalo de espionaje a oficinas del Partido Demócrata que desembocó en la renuncia del republicano Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos.
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1993 - Metallica
La banda estadounidense de thrash metal actúa por primera vez en la Argentina, dentro de un festival de rock en el estadio del club Vélez Sársfield en el barrio porteño de Liniers.
2006 - Iluminados por el fuego
La película, dirigida por Tristán Bauer y que relata vivencias de soldados argentinos en la guerra con los británicos en las Islas Malvinas, ganó el premio al mejor filme del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.
2007 - Parlamento del Mercosur
En la ciudad de Montevideo fue celebrada la primera sesión del Parlamento del Mercosur con la asistencia de legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores del bloque, y de Venezuela, por entonces en proceso de incorporación plena.
2026 - Día Nacional del Taxista
Esta efeméride conmemora la fecha de 1919 en la que nació María Eva Duarte, fundadora del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950, durante el primer mandato de su marido, el general Juan Domingo Perón.