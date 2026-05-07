La UE acuerda una versión diluida de las normas sobre IA tras negociaciones

Una persona camina frente a las letras "AI" en la Hannover Messe, una de las ferias industriales más grandes del mundo, cuyo país socio este año es Brasil, en Hanóver, Alemania

Los países de la UE y los eurodiputados acordaron el jueves suavizar las históricas normas sobre inteligencia artificial, incluido el ‌aplazamiento de su aplicación, en ‌una medida que, según los críticos, demuestra que Europa está cediendo ante las grandes empresas tecnológicas.

El acuerdo provisional, que debe ser ratificado formalmente por los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo en los próximos meses, se alcanzó tras nueve horas de negociaciones.

"El acuerdo alcanzado hoy sobre la Ley de IA supone un importante apoyo para nuestras empresas al ​reducir los costes administrativos ⁠recurrentes", dijo Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, en ‌un comunicado. Chipre ostenta actualmente la presidencia rotatoria del ⁠Consejo de la UE.

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Los cambios en la ⁠Ley de IA, que entró en vigor en agosto de 2024 y cuyos elementos clave se aplicarán por etapas, forman parte del impulso de la ⁠Comisión Europea para simplificar una serie de nuevas normas digitales.

La iniciativa ​de simplificación surgió después de que las empresas ‌se quejaran de la superposición de ‌normativas y de la burocracia que obstaculiza su capacidad para competir ⁠con sus rivales estadounidenses y asiáticos.

Los gobiernos y los legisladores de la UE acordaron aplazar hasta el 2 de diciembre de 2027 las normas sobre sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como los que implican ​datos biométricos ‌o están relacionados con infraestructuras críticas y la aplicación de la ley, frente a la fecha límite anterior del 2 de agosto de este año.

También acordaron excluir la maquinaria de la Ley de IA, puesto que ya está sujeta a normas sectoriales, cediendo ⁠a la presión de las empresas.

También se acordó la prohibición de las prácticas de inteligencia artificial que crean imágenes sexualmente explícitas no autorizadas, una medida que responde a contenidos de este tipo generados por el chatbot Grok de xAI, de Elon Musk, en la red social X, y a los ultrafalsos de carácter sexualmente íntimo producidos por Grok. La prohibición se aplicará a partir ‌del 2 de diciembre.

"A finales de este año, todas las personas, pero especialmente las mujeres y las niñas, estarán a salvo de las horribles aplicaciones de desnudación que están ampliamente disponibles en el mercado de la UE. Hoy ponemos fin de forma clara a este tipo de violencia contra la ‌gente y los niños", dijo la legisladora neerlandesa Kim van Sparrentak.

El etiquetado obligatorio con marcas de agua en los contenidos generados por IA se aplicará a partir ‌del 2 de ⁠diciembre.

Estas normas sobre inteligencia artificial, que surgieron a raíz de la preocupación por el impacto de la tecnología en los ​niños, los trabajadores, las empresas y la ciberseguridad, siguen considerándose las más estrictas del mundo incluso tras los cambios.

Con información de Reuters