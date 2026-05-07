Luis Majul cruzó como nunca al gobierno de Javier Milei.

Patricia Bullrich realizó declaraciones más que contundentes este último martes en A24, donde se despegó del resto del oficialismo y apremió a Manuel Adorni para que haga lo necesario para demostrar su inocencia frente a la Justicia. "Tiene que ser inmediata", expuso la senadora en diálogo con Eduardo Feinmann, haciendo alusión a la declaración jurada.

"Necesitamos seguir discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada", manifesto la ex ministra, quien agregó que "ahora es el momento de la prueba; cuanto antes, mejor" porque de otro modo "el Gobierno se empantana" y "el país sufre", por lo que hizo hincapié en que "salgamos de esta lo antes posible".

Patricia Bullrich se presentó en A24 para apurar a Manuel Adorni.

Luis Majul se hizo eco de estas declaraciones y realizó su propia lectura, la cual dejó de manifiesto mediante su editorial en LN+. Allí no solo destacó lo que hizo Bullrich, sino que también sumó su cuota de hartazgo ante los escándalos que rodean al vocero presidencial y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo.

¿Qué dijo Luis Majul sobre el caso de Manuel Adorni?

En primera medida, el periodista destacó "la fuerte jugada de Patricia Bullrich" porque, según él, ella "se dio cuenta, junto con un montón de argentinos, que el caso Adorni aburre". Al respecto, profundizó: "El caso Adorni aburre demasiado. Aburre, cansa, harta que siga sin responder las presuntas inconsistencias sobre su patrimonio y que nos manden a esperar la sentencia judicial".

Con relación a esto último, aseguró: "La vida real no funciona así, todos saben que la vida real no funciona así". "Esta bomba política que acaba de tirar Patricia Bullrich, haciendo una jugada muy fuerte desde el punto de vista político, demuestra que aburre todo", concluyó.