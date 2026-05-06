Descuentos en ANSES para jubilados y pensionados en supermercados y comercios: cómo obtenerlos en mayo 2026

Anses.

En medio de la presión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) amplía su red de beneficios con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, dentro de un universo que supera los 12.000 puntos de venta.

El esquema busca beneficiar a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, quienes pueden acceder a descuentos automáticos al pagar con su tarjeta de débito previsional. La iniciativa combina rebajas directas y reintegros, con beneficios que parten del 10% en supermercados y alcanzan el 20% en rubros como perfumería y limpieza.

Cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y comercios

El mecanismo es simple: para acceder a los beneficios, los beneficiarios de ANSES deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes o asignaciones. El descuento puede aplicarse de manera directa en caja o acreditarse en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores.

Una de las principales ventajas del programa es que, en algunas cadenas de supermercados, no hay tope de reintegro, lo que permite que el ahorro crezca proporcionalmente al gasto. Además, no existe un límite en la cantidad de operaciones, siempre que se respeten los topes definidos por cada entidad bancaria.

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El alcance del programa incluye también a beneficiarios de AUH, AUE, Pensiones No Contributivas y Progresar.

Bancos que suman beneficios extra para beneficiarios de ANSES

A los descuentos de ANSES se suman promociones específicas de bancos que operan con cuentas previsionales. El Banco Nación, por ejemplo, ofrece un 5% adicional de reintegro en supermercados para quienes cobran allí sus haberes y pagan a través de BNA+ con MODO, con un tope de hasta $20.000 mensuales.

Banco Galicia, por su parte, permite alcanzar hasta un 25% de ahorro y financiar compras en tres cuotas sin interés, con topes de reintegro diferenciados según el rubro. En ese sentido, Banco Supervielle estructura descuentos por día: los martes hay 20% en grandes cadenas de supermercados, además de beneficios en farmacias y combustibles.

En el caso del Banco Provincia, los descuentos se canalizan a través de Cuenta DNI, con un 5% de reintegro en supermercados y la posibilidad de acumular beneficios con otras promociones vigentes.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de ANSES