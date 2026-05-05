Se trata de un campeón de la Copa América 2021.

Durante los primeros años de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina pasaron varios jugadores que no llegaron a formar parte de la conquista de la tercera estrella en Qatar 2022, aunque sí triunfaron un año antes. La Copa América 2021 fue el puntapié inicial para los títulos conseguidos por el conjunto nacional, con aquel inolvidable gol de Ángel di María en la final contra Brasil para el 1-0 definitivo en el Maracaná.

En aquella edición, uno de los integrantes del plantel de la “Albiceleste” era Nicolás Domínguez, quien había tenido su debut frente a Chile en septiembre del 2019 y había estado presente en varias de las convocatorias de la “Scaloneta”. De hecho, el mediocampista llegó a jugar algunos minutos contra Paraguay y Bolivia durante la fase de grupos de la Copa América, aunque no volvió a ser tenido en cuenta después de eso por fuera de un cruce con los brasileños por las Eliminatorias.

Surgido en Vélez Sarsfield, el jugador de 27 años pasó al Bolonia a inicios del 2020, mientras que en 2023 se sumó al Nottingham Forest de la Premier League, donde es una pieza clave a pesar de no tener garantizada la titularidad. De hecho, Domínguez estuvo presente el jueves pasado en la victoria sobre el Aston Villa por 1-0 en las semifinales de la Europa League, además de que el equipo escapó de la zona del descenso en Inglaterra.

Ahora bien, lejos de volver a formar parte de las convocatorias del seleccionado campeón del mundo, el mediocentro fue noticia este fin de semana por los rumores de un posible arribo a River a mitad de año. De acuerdo con DSports, Eduardo Coudet quiere ficharlo para su proyecto en el cuadro millonario, de manera tal de cumplir el anhelo por dirigirlo, algo que no pudo cumplir durante su paso por el fútbol europeo.

Según el citado medio, desde las oficinas de Núñez ya se contactaron con el círculo de Nico para evaluar la posibilidad de ficharlo, lo cual no será una tarea sencilla considerando que el jugador tiene contrato con el Nottingham Forest hasta mediados del 2028. Por lo tanto, la única forma de adquirir su pase sería la compra, lo cual puede significar un alto costo para River si se observa el valor de 16 millones de euros que tiene sobre su cabeza el argentino.

Domínguez suma 37 partidos en la temporada.

Duelo clave por la Europa League

Esta semana se vivirán días de definiciones en las principales competencias europeas, siendo uno de los partidos más interesantes para agendar la vuelta entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Europa League. Dicho encuentro se jugará el jueves a partir de las 16:00 horas de Argentina en el Villa Park, donde el equipo de Dibu Martínez intentará revertir el 1-0 que rescataron Domínguez y compañía en la ida de las semifinales.