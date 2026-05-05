Descuentos en nafta para mayo 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

En medio de la suba de los precios del combustible, es clave conocer las promociones bancarias para ahorrar en nafta y ayudar al bolsillo durante mayo de 2026. Con la oportunidad de tener descuentos, un repaso por las promociones bancarias para poder ahorrar a lo largo del mes.

Promociones bancarias para ahorrar en combustible durante mayo 2026

Si bien cuentan con topes de reintegro, es clave conocer los descuentos que hay con ciertos bancos y billeteras virtuales en combustible este mes para ayudar al bolsillo. Algunas de ellas son:

Banco Nación : ofrece un 20% de reintegro todos los viernes de mayo en estaciones de servicio adheridas, entre ellas, YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Dapsa. El tope es de $10.000 por mes . Se debe abonar a través de la aplicación MODO con la versión vinculada a BNA+, escaneando el código QR, también con taejertas de crédito Visa o Mastercard.



Durante mayo hay descuentos en combustible con bancos y billeteras virtuales



: ofrece de mayo en estaciones de servicio adheridas, entre ellas, YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Dapsa. El tope es de . Se debe abonar a través de la aplicación MODO con la versión vinculada a BNA+, escaneando el código QR, también con taejertas de crédito Visa o Mastercard. Banco Galicia: cuenta con un 10% los lunes, con 15% para clientes Eminent , con tope de reitegro de hasta $15.000 mensuales . Mientras que ofrece un 25% de ahorro los días 10 de cada mes en YPF, Puma, Shell y Axion, pagando con MODO desde la App Galicia, con tu tarjeta Mastercard.



cuenta con , con tope de reitegro de hasta . Mientras que ofrece en YPF, Puma, Shell y Axion, pagando con MODO desde la App Galicia, con tu tarjeta Mastercard. Banco Macro: ofrece un 20% de descuento los miércoles con un tope de reintegro $15.000. Clientes Selecta: 30% los miércoles, con un tope de $25.000.



ofrece con un tope de reintegro $15.000. 30% los miércoles, con un tope de $25.000. Banco Comafi: Descuentos entre 10% y 20% según segmento, con topes semanales variables.



según segmento, con topes semanales variables. Banco Santa Fe / San Juan / Entre Ríos : tiene 20% los viernes en YPF con un tope de $20.000 mensuales.



: tiene con un tope de $20.000 mensuales. Mercado Pago: descuento del 30% los lunes con tarjeta de crédito física, pero con un tope de $6000 por mes. Además, ofrece un 10% con QR los jueves en Gulf y los miércoles en Dapsa.

Estaciones de servicio: las promociones en las apps de combustible

Varias de las estaciones de servicio cuentan con una app en la que se ofrecen beneficios, descuentos y hasta premios. Si buscas ahorrar al comprar combustible es clave que sepas que las aplicaciones cuentan con varias promociones: