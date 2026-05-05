Descuentos en nafta para mayo 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

En medio de la suba de los precios del combustible, es clave conocer las promociones bancarias para ahorrar en nafta y ayudar al bolsillo durante mayo de 2026. Con la oportunidad de tener descuentos, un repaso por las promociones bancarias para poder ahorrar a lo largo del mes.
Promociones bancarias para ahorrar en combustible durante mayo 2026
Si bien cuentan con topes de reintegro, es clave conocer los descuentos que hay con ciertos bancos y billeteras virtuales en combustible este mes para ayudar al bolsillo. Algunas de ellas son:
- Banco Nación: ofrece un 20% de reintegro todos los viernes de mayo en estaciones de servicio adheridas, entre ellas, YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Dapsa. El tope es de $10.000 por mes. Se debe abonar a través de la aplicación MODO con la versión vinculada a BNA+, escaneando el código QR, también con taejertas de crédito Visa o Mastercard.
Durante mayo hay descuentos en combustible con bancos y billeteras virtuales
- Banco Galicia: cuenta con un 10% los lunes, con 15% para clientes Eminent, con tope de reitegro de hasta $15.000 mensuales. Mientras que ofrece un 25% de ahorro los días 10 de cada mes en YPF, Puma, Shell y Axion, pagando con MODO desde la App Galicia, con tu tarjeta Mastercard.
- Banco Macro: ofrece un 20% de descuento los miércoles con un tope de reintegro $15.000. Clientes Selecta: 30% los miércoles, con un tope de $25.000.
- Banco Comafi: Descuentos entre 10% y 20% según segmento, con topes semanales variables.
- Banco Santa Fe / San Juan / Entre Ríos: tiene 20% los viernes en YPF con un tope de $20.000 mensuales.
- Mercado Pago: descuento del 30% los lunes con tarjeta de crédito física, pero con un tope de $6000 por mes. Además, ofrece un 10% con QR los jueves en Gulf y los miércoles en Dapsa.
Estaciones de servicio: las promociones en las apps de combustible
Varias de las estaciones de servicio cuentan con una app en la que se ofrecen beneficios, descuentos y hasta premios. Si buscas ahorrar al comprar combustible es clave que sepas que las aplicaciones cuentan con varias promociones:
- App YPF (Serviclub): descuento del 10% todos los días en Infinia pagando con saldo en cuenta. Hay un 6% nocturno (0 a 6 hs), un 3% adicional por autodespacho y un 5% para socios ACA (acumulable)
- Shell Box: descuento del 10% los miércoles en V-Power. El tope es de $4000 semanales.
Las estaciones de servicio también ofrecen descuentos y la posibilidad de sumar puntos con sus apps
- Axion ON: descuento del 10% los lunes y viernes en Quantium (topes variables según categoría del usuario).
- Puma Pris: todos los miércoles hay un 10% en nafta super, premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día). Los puntos en la app son canjeables por vouchers de hasta $20.000.