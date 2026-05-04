A medida que evoluciona la Fórmula Uno, la IA se convierte en parte de la carrera

Partida del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

La integración de la ​inteligencia artificial en la Fórmula Uno, propiedad de Liberty Media, y en sus 11 equipos ha sido notable tanto dentro como fuera de la pista en este deporte, que ya de por sí está muy impulsado por la ‌tecnología.

Solo en los últimos seis meses se han firmado ‌ocho nuevas colaboraciones en materia de IA, según la consultora Ampere Analysis. Entre ellas, Williams —nueve veces campeón de constructores de F1—, se ha asociado con Anthropic para utilizar su modelo Claude con el fin de apoyar las operaciones del equipo y la estrategia de carrera.

"Es mucho más que una pegatina en un coche o en una valla publicitaria", declaró a Reuters Peter Kenyon, asesor de la junta directiva de Williams. "Lo vemos como uno de nuestros puntos diferenciadores: ¿cómo puede este socio ayudarnos en ese camino de vuelta a la cima?".

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Mientras que los autos de F1 de antaño lucían una plétora de marcas, con las tabacaleras como protagonistas, ahora las colaboraciones ​suelen centrarse en empresas de IA ⁠y tecnología que ayudan a los equipos a comprender los conjuntos de datos, al tiempo que se benefician de una gran ‌exposición mediática.

"Lo que Anthropic y nuestro equipo técnico están haciendo es comprender las oportunidades y luego integrarlas ⁠en nuestro negocio para poder demostrárselas a nosotros mismos y a ellos, ⁠y mostrar su tecnología con el objetivo de llevar a Williams de vuelta a la cima", añadió Kenyon.

La IA puede ser una herramienta clave que permita a los equipos adaptarse a las nuevas normativas y a las nuevas reglas de límite de gastos, fijadas ⁠ahora en 215 millones de dólares.

"La eficiencia es una de las ventajas omnipresentes de los productos de IA, lo ​que implica una sinergia natural entre los equipos y las marcas de IA», afirmó Adam ‌Lewis, analista sénior de Ampere Analysis.

La tecnología lideró las 10 ‌principales categorías de gasto de los equipos de F1, alcanzando unos 769 millones de dólares la temporada pasada, un 41% ⁠más que el año anterior, según la plataforma de inteligencia SponsorUnited.

Las marcas de IA y aprendizaje automático representan cuatro de los 15 principales nuevos inversores en patrocinio, según mostró también un informe de SponsorUnited, incluida la empresa de infraestructura en la nube CoreWeave , valorada en 65.000 millones de dólares, que tiene una asociación con la escudería Aston Martin.

En la temporada 2025, el automovilismo de monoplazas alcanzó ​los 2.540 millones ‌de dólares en patrocinios totales de equipos y fue la segunda propiedad deportiva con mayor recaudación, solo por detrás de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, que alcanzó los 2,700 millones de dólares.

"SED INSACIABLE"

La IA ha sido innovadora a la hora de filtrar tareas administrativas e interpretar normas clave dentro de los reglamentos deportivos y técnicos, ayudando a los ingenieros a tomar decisiones más rápidas durante situaciones en pista que eran imposibles hace ⁠décadas.

"Así que ha pasado de ser una especie de IA básica a un enfoque más activo, en el que, en lugar de limitarse a buscar algo, nos proporciona decisiones", explicó a Reuters Jack Harrington, responsable de colaboraciones del grupo Red Bull.

La escudería Red Bull, para la que compite el cuatro veces campeón Max Verstappen, mantiene una colaboración con la empresa de software Oracle , valorada en 494.000 millones de dólares, y ha integrado su saber hacer tecnológico en todo el equipo.

"Así que realmente estamos aprovechando el potencial de la IA como facilitadora para nuestro equipo. Permitiendo que ellos (los ingenieros) se centren en sus responsabilidades principales y rindan mejor en lo que hacen", añadió Harrington.

Las empresas tecnológicas como ‌Google, propiedad de Alphabet, también ven aspectos positivos en su entrada en el mundo de la F1.

"Estas empresas de primer orden están utilizando la Fórmula Uno como plataforma de lanzamiento y escaparate para sus propios productos de IA o para el relanzamiento de sus marcas", señaló Lewis, refiriéndose a que la colaboración de Google con McLaren, equipo de F1, pasó de Google Pixel a Google Gemini, una herramienta de IA generativa.

Como organización, la F1, que regresó a Miami tras no celebrar carreras en abril, también ha adoptado la IA. Su colaboración ‌con Amazon Web Services utiliza IA generativa para la retransmisión televisiva en directo y, en 2024, aplicó IA generativa al diseño del trofeo de Montreal, tras haber sido elaborado por un platero en Reino Unido.

"Creo que la F1 tiene una sed inagotable e insaciable por la tecnología más ‌avanzada", declaró a Reuters Arthur ⁠Hu, director global de información de Lenovo , una empresa tecnológica que cotiza en la bolsa de Hong Kong que es uno de los socios globales de la F1 y colabora con la organización desde 2022.

Hu afirmó ​que Lenovo ayuda a la F1 a mejorar la productividad, la movilidad y la colaboración a distancia a través de los portátiles y dispositivos de Lenovo, incluidos los computadores con IA, para facilitar la retransmisión de las carreras.

"La Fórmula Uno se encuentra en un punto óptimo, ya que es un deporte muy técnico (...) Y creo que eso solo abre nuevas posibilidades", afirmó Hu.

(Editado en español por Carlos Serrano)