Dos soldados estadounidenses desaparecen durante maniobras militares "African Lion" en Marruecos

Dos militares estadounidenses que participaban en las maniobras militares conjuntas "African Lion" fueron dados por desaparecidos cerca de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, según informaron el domingo el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) y las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.
Las fuerzas estadounidenses, marroquíes y de otros países aliados han puesto en marcha operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, en las que participan medios terrestres, aéreos y marítimos, para localizar a los militares desaparecidos cerca del campo de entrenamiento de Cap Draa, según informaron ambos ejércitos en comunicados separados.
El ejército marroquí indicó que los militares desaparecieron cerca de un acantilado.
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El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa, añadieron.
African Lion es el mayor ejercicio conjunto anual del Mando de África de Estados Unidos, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas estadounidenses, los aliados de la OTAN y las naciones africanas asociadas.
La edición de este año se celebra del 27 de abril al 8 de mayo en cuatro países: Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.
La mayor parte de las maniobras tiene lugar en Marruecos y en ellas participan aproximadamente 5.000 efectivos de más de 40 países, según el AFRICOM.
(Reporte de Ruchika Khanna en Bangalore y Ahmed El Jechtimi en Rabat; editado en español por Carlos Serrano)