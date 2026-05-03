Dos soldados estadounidenses desaparecen durante maniobras militares "African Lion" en Marruecos

Imagen de archivo de soldados estadounidenses abordando un avión de transporte en Camp Lemonnier, Yibuti.

​Dos militares estadounidenses que participaban en las maniobras militares conjuntas "African ‌Lion" fueron dados ‌por desaparecidos cerca de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, según informaron el domingo el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) y las ​Fuerzas Armadas ⁠Reales de Marruecos.

Las fuerzas estadounidenses, ‌marroquíes y de otros ⁠países aliados han puesto ⁠en marcha operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, en las que participan ⁠medios terrestres, aéreos y ​marítimos, para localizar a ‌los militares desaparecidos cerca ‌del campo de entrenamiento de ⁠Cap Draa, según informaron ambos ejércitos en comunicados separados.

El ejército marroquí indicó que los militares ​desaparecieron ‌cerca de un acantilado.

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El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa, añadieron.

African Lion es el mayor ejercicio conjunto ⁠anual del Mando de África de Estados Unidos, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas estadounidenses, los aliados de la OTAN y las naciones africanas asociadas.

La edición ‌de este año se celebra del 27 de abril al 8 de mayo en cuatro países: Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

La mayor parte ‌de las maniobras tiene lugar en Marruecos y en ellas participan aproximadamente ‌5.000 efectivos ⁠de más de 40 países, según el AFRICOM.

(Reporte ​de Ruchika Khanna en Bangalore y Ahmed El Jechtimi en Rabat; editado en español por Carlos Serrano)