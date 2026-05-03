Hadjar partirá desde el final de la parrilla del GP Miami tras un error de Red Bull

Isack Hadjar saldrá desde la última posición de la parrilla en el Gran Premio de Miami del domingo, tras la descalificación de su Red Bull en la sesión de clasificación, según informó la FIA.
El piloto francés se había clasificado noveno en la sesión del sábado y la decisión de los comisarios ha aupado a Pierre Gasly, de Alpine, al puesto de su compatriota, mientras que Nico Hülkenberg, de Audi, avanzó al décimo puesto.
El auto de Hadjar no superó la inspección de medidas posterior a la clasificación, ya que una pequeña sección del suelo sobresalía unos milímetros más allá del límite, en lo que Red Bull admitió que fue un error por su parte.
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"Cometimos un error y respetamos la decisión de los comisarios", declaró el jefe del equipo, Laurent Mekies.
"No se pretendía obtener ninguna ventaja en cuanto al rendimiento ni se obtuvo ninguna a raíz de este error", indicó.
La salida de la carrera se ha adelantado tres horas después de que las previsiones meteorológicas anunciaran tormentas y rayos en la zona del Hard Rock Stadium. Kimi Antonelli, de Mercedes, partirá desde la pole por tercera carrera consecutiva.
Con información de Reuters