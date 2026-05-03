¿Chau calle Diego Milito? Hinchas de Racing le cambiaron el nombre por Gustavo Costas

Hinchas de Racing le cambiaron el nombre a la calle Diego Milito por Gustavo Costas.

Racing vive un clima caliente en el fútbol argentino y tendrá una "final" contra Huracán como local, en el "Cilindro" de Avellaneda. Pocas horas antes de este encuentro, decisivo para el equipo de Gustavo Costas que quiere meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026, algunos hinchas tomaron una decisión muy polémica a escasos metros del histórico estadio Presidente Perón.

La cuestión es que ciertos simpatizantes que se acercaron a esa zona y cambiaron el nombre de la calle Diego Milito por el de Costas. El actual mandamás de la institución es un ídolo por lo que fue como jugador, pero hasta ahora su gestión de casi 17 meses al mando de la entidad albiceleste es negativa en el ámbito futbolístico profesional.

Algunos hinchas de Racing entienden que Milito "le desarmó el plantel" a Costas y lo dejó cada vez con menos herramientas para armar un equipo competitivo, como consecuencia de los paupérrimos tres mercados de pases realizados. Por lo tanto, enojados por esta situación y con un conjunto que juega mal desde hace rato, apuntaron al "Príncipe" como el principal responsable de la crisis.

La calle, que en realidad se llama Diego Milito, transitoriamente pasó a ser Gustavo Costas antes del duelo determinante con el "Globo" en casa. La misma comprende cinco cuadras entre la altura 400 y la 900, mientras que es cruzada por Colón, entre otras. Con el exdelantero como presidente hasta diciembre del 2028, el futuro del entrenador pende de un hilo si el equipo no clasifica en el Apertura ni en la Copa Sudamericana. Por ahora, se queda afuera de ambos certámenes en la fase de grupos, a falta de una y tres fechas respectivamente.

Racing se juega una "final" ante Huracán: hora, TV en vivo y streaming

La "Acadé" recibirá al "Quemero" el domingo 3 de mayo de 2026 a las 16 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por Disney+.

Hinchas de Racing le cambiaron el nombre a la calle Diego Milito por Gustavo Costas.

¿Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs?