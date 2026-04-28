Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura 2026

Gustavo Costas busca clasificar a Racing a octavos de final.

Racing llega a la última fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino en una situación complicada desde lo deportivo. El conjunto de Gustavo Costas viene de empatar 1 a 1 frente a Barracas Central, en un encuentro en el que se vio condicionado desde el inicio por la expulsión temprana de Adrián "Toto" Fernández y en donde, frente a un "Guapo" que fue más en la segunda mitad, se tuvo que conformar con la igualdad.

Una clasificación que hasta hace cuatro fechas parecía encaminada, pero la "Academia" no ganó más en el campeonato de liga después del triunfo de visitante ante Belgrano el pasado 21 de marzo y en el medio sufrió dos derrotas consecutivas en los clásicos ante Independiente y River, un empate pobre contra Aldosivi de Mar del Plata y el mencionado punto que sumó frente a Barracas Central, por lo que define su suerte en la última jornada contra Huracán.

Qué necesita Racing para pasar a los playoffs

La "Academia" se vio beneficiada con la victoria de Argentinos Juniors frente a Huracán, su próximo rival. La derrota del "Globo" le permite depender de sí misma para clasificar ya que Racing necesita ganarle al conjunto de Parque Patricios para entrar en los playoffs sin depender de nadie. Una victoria lo mete automáticamente entre los 16 mejores del campeonato Apertura.

Actualmente Racing ocupa la novena posición de la zona B del torneo, con 20 unidades. Un punto por delante se encuentra Huracán, con 21, mientras que Belgrano y Gimnasia tiene 23 puntos. Abajo de la "Academia" se encuentran con 19 Sarmiento y Tigre. Este último lleva 12 partidos consecutivos sin ganar entre todas las competencias, pero aún puede alcanzar la clasificación con algunos resultados.

Huracán se complicó por la derrota ante Argentinos Juniors.

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde

Si Racing pierde, se queda afuera más allá de cualquier otro resultado.

Si Racing gana, se mete en los octavos sin depender de otro resultado.

Si Racing empata, se meterá en los octavos si Barracas pierde con Banfield y no ganan Tigre ni Sarmiento.

Qué necesita Huracán para clasificar a los playoffs

Para meterse en playoff, el "Globo" tendrá que ganarle a Racing para no depender de otros resultados. Si iguala, puede quedar afuera si Barracas Central gana o empata y si Tigre vence a Rosario Central por dos goles o más o si Sarmiento golea por siete goles o más a Belgrano en Córdoba. En caso de perder, puede quedar afuera si Barracas gana o empata, si Tigre gana o si el conjunto de Junín suma de a tres frente al "Pirata".