La curiosa receta de Mostaza Merlo a Costas en Racing para superar la crisis: "Trompadas"

El consejo de Mostaza Merlo a Costas en plena crisis de Racing.

Reinaldo "Mostaza" Merlo le dio un consejo muy particular a Gustavo Costas para superar esta crisis de Racing, que por ahora se queda afuera de los playoffs a dos fechas del final de la etapa regular, en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El entrenador que llevó a la "Academia" a ser campeón en el 2001, cuando cortó la sequía de 35 años sin coronar a nivel nacional, se refirió al delicado presente que transita el plantel profesional.

Durante la entrevista con Radio Continental (AM 590), el exdirector técnico de 75 años respaldó a pleno al otro ídolo albiceleste. De hecho, manifestó que "si hay trompadas en el vestuario, mejor" y sostuvo que la dirigencia encabezada por Diego Milito (su exdirigido) debe apoyar al DT en su peor momento desde que asumió en enero del 2024.

Ante la pregunta del conductor Pablo Ladaga sobre este tema, "Mostaza" Merlo opinó en vivo en referencia a Costas: "Le diría que esté tranquilo, ya salió campeón, le hizo muy bien a Racing, Costas es Racing". Además, le recomendó "encerrar a los jugadores y decirse las cosas de frente, que cada uno diga las cosas que tiene que decir. Eso se lava, se arregla en el vestuario entre el cuerpo técnico y los jugadores...".

En la misma línea, quien tuvo tres ciclos al mando de la "Academia" de Avellaneda pidió "que arreglen en el vestuario con los jugadores y que cada uno diga lo que siente, pero todos juntos, eh". Allí fue cuando resaltó que "si hay alguna trompada, por ahí es mejor. Si hay una, dos, tres trompadas, mejor, porque ahí se arregla todo después".

Costas tiene contrato hasta diciembre del 2028 con Racing.

Se vienen todas "finales" para el Racing de Costas

El calendario es muy apretado y sin tiempo de descanso, con el equipo sin margen de error. Para continuar con vida tanto en el Apertura como en la Copa Sudamericana, deberá vencer en apenas doce días a Barracas Central de local (el viernes 24 de abril a las 21.30), Caracas de Venezuela de visitante (miércoles 29 a las 19), Huracán en el "Cilindro" (con fecha a confirmar, pero sería el domingo 3 de mayo) y Botafogo en Brasil (el miércoles 6).