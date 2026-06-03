Comisión de Investigación legislativa pide llamar a indagatoria a presidente de Colombia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a la Organización de Estados Americanos (OEA)

La ​Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió llamar a indagatoria al presidente de ‌Colombia, Gustavo Petro, en ‌una investigación por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó al poder en 2022, informó el miércoles el organismo legislativo.

La solicitud de llamar a indagatoria al mandatario se produce en medio de la polarización política y de la campaña electoral para elegir al sucesor de ​Petro entre el ⁠abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el ‌político de izquierda Iván Cepeda, quienes se enfrentarán ⁠en una segunda vuelta el próximo ⁠21 de junio.

La investigación preliminar de la Comisión de Investigación y Acusación encontró indicios de posibles gastos no reportados, aportes ⁠presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades ​en recursos para el pago de testigos ‌electorales.

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Dos de los tres investigadores, ‌que son legisladores, salvaron el voto y pidieron llamar ⁠a indagatoria a Petro, pese a que el líder de la investigación solicitó cerrar el caso argumentando que no hubo irregularidades en la financiación de la campaña.

"El Triunvirato ​Investigador debe ‌disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, mediante la recepción de indagatoria", dice el documento firmado por los representantes Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta.

La ley de Colombia establece ⁠que el presidente solo podrá ser investigado y juzgado por la comisión legislativa que tiene un largo historial de inoperancia debido a que los procesos contra anteriores mandatarios no avanzaron.

El proceso contra Petro, quien termina su mandato de cuatro años en agosto, se originó en una investigación del Consejo Nacional Electoral que en ‌noviembre de 2025 encontró que la campaña en la primera y la segunda vuelta sobrepasó los límites de financiación en 5.300 millones de pesos (1,49 millones de dólares actuales) y que omitió reportes de gastos.

En forma independiente, la Fiscalía General vinculó ‌en mayo a una investigación al presidente del conglomerado energético Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña del mandatario.

El directivo, ‌quien actualmente se ⁠encuentra en una licencia no remunerada y en vacaciones, es investigado como presunto responsable del delito ​de violación de límites de gastos en la campaña electoral. Roa rechazó cargos.

En el pasado, Petro negó que su campaña hubiera violado los límites de financiación.

Con información de Reuters