El detrás de la noticia falsa de Feinmann para atacar a Ni Una Menos, a horas de la marcha: "Ninguna lucró"

A Eduardo Feinmann le pareció atinado atacar a las referentes del Ni Una Menos y correr el foco de la masiva marcha contra las violencias de este miércoles cuando todavía el país está conmocionado por el femicidio de Agostina Vega. Con un documento de supuesta validez, durante su programa intentó correr el foco de la violencia machista: "Inscribieron el nombre en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina", aseguró, intentando despertar suspicacias contra un movimiento colectivo nacido del grito contra la misoginia y la desigualdad que sostiene el patriarcado. Lo que no averiguó es por qué. "Invitaría a chequear lo que dice el periodista y sus laderos", respondieron personas cercanas al colectivo en diálogo con El Destape.

El registro de Ni Una Menos del que habla Feinman data de 2015, hace más de 10 años, pero "no se hizo para lucrar" como aseguraron sus integrantes. Justamente, se hizo por el motivo contrario: evitar que otros lucraran, para que su identidad visual no fuera apropiada por personas o partidos políticos que quisieran disputarles el sentido o cuestionar sus banderas. En el momento que lo hicieron, recién estaban surgiendo como movimiento y no sabían como "defenderse" de ese tipo de situaciones. Feinmann recupera este capítulo, tan antiguo en una lucha que lleva 11 años y que fue ejemplo en el mundo, a horas de una nueva marcha que busca visibilizar que, en Argentina, cada 31 horas un varón asesina a una mujer.

Para algunas de las referentes mencionadas por el periodista "no merece ni una discusión" en este momento su cuestionamiento. "Todo lo contrario. Ese registro fue hecho con el objetivo de impedir que alguien se apropiara de la identidad visual y la convirtiera en una marca para lucrar con fines comerciales. De eso quisimos preservarla. Y la prueba es que 11 años después se puede verificar que nunca le dimos un uso comercial. Es más, todas pusimos plata de nuestro bolsillo para hacer ese registro. Así como todas pusimos cantidad de tiempo, corazón y energía en aquella convocatoria del 2015. Lo hicimos por pura convicción y seguimos comprometidas en esa causa. Pero quizás haya gente que hace todo por plata y no concibe que otras personas no tengan ese objetivo. Para mayor información, eso se hizo en aquel contexto y poco después se decidió que quedara en dominio publico, así que es una noticia que hoy no tiene un asidero en la actualidad. Lo que sigue teniendo actualidad lamentablemente es la violencia machista ”, subrayó a El Destape Florencia Abbate.

La violencia de género en Argentina

Según el relevamiento del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 83 femicidios en la Argentina.

El informe también advierte que desde la primera movilización de Ni Una Menos, realizada el 3 de junio de 2015, ya fueron asesinadas 3.144 mujeres por violencia de género en el país, lo que equivale a un femicidio cada 30 horas. Además, el 85% de los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas o mantenían algún vínculo conocido con ellas.

Los datos reflejan también que el 63% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima o en un hogar compartido con el femicida. A su vez, el 17% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores y el 10% contaba con medidas judiciales de protección vigentes. Como consecuencia de estos asesinatos, al menos 2.714 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos.

Bajo la consigna “Unir las luchas y rebelarse es la tarea”, la concentración principal de este miércoles se realizará a partir de las 17 en Plaza Congreso. Aunque la convocatoria había sido definida antes de conocerse los femicidios de Agostina y Dulce, los casos se convirtieron en uno de los principales símbolos de la jornada y reforzaron el reclamo de justicia.

Entre las consignas que atraviesan la movilización también sobresale el rechazo al proyecto de ley sobre falsas denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada. La convocatoria buscará además confluir con la histórica protesta de jubilados y jubiladas que cada miércoles se realiza frente al Congreso, sumando reclamos vinculados al impacto de la crisis económica y social sobre las mujeres.

Otro de los ejes centrales de la jornada será el pedido de justicia por el triple lesbicidio de Barracas, considerado uno de los hechos más graves de violencia por odio de los últimos años y convertido en una bandera dentro de las demandas del movimiento feminista y de la diversidad.