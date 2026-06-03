Rompió la cuarentena durante el COVID-19, lo detuvieron por manejar borracho y es el jugador más viral del Mundial 2026

La historia oculta de Tim Payne, la "estrella" en redes sociales del Mundial 2026.

La historia de Tim Payne es una de las más llamativas del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: el defensor de la Selección de Nueva Zelanda se convirtió en una sensación de las redes sociales en los últimos días, luego de que un influencer argentino comenzara una campaña para encontrar al "jugador menos conocido" de los que disputarán el certamen. Desde ese momento, pasó de tener apenas 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram a más de cuatro millones y medio, un número que continúa subiendo con el correr de las horas; sin embargo, el futbolista de Wellington Phoenix se hizo conocido años atrás por una insólita historia durante la pandemia de COVID-19, cuando recién comenzaba su trayectoria en el cuadro de la capital.

En la madrugada del martes 24 de marzo, Payne y su compañero Oliver Sail fueron detenidos por la policía local de Sidney, Australia, luego de que ambos fueran hallados manejando un carrito de golf e incumpliendo la cuarentena establecida. Según el informe, el mediocampista fue sometido a un test de alcoholemia y acusado de manejar bajo los efectos del alcohol, razón por la que fue trasladado a una comisaría.

"Solo quiero decir que lo siento muchísimo y que estoy increíblemente avergonzado por lo que he hecho. He decepcionado a mucha gente, incluyendo a mi pareja, mi familia, el club en su conjunto y personas como 'Uffie' (el por entonces entrenador Ufuk Talay), quien me ha dado una oportunidad esta temporada", declaró el futbolista horas después en una radio de Nueva Zelanda. Por ese entonces, el Wellington Phoenix, único equipo neozelandés que participa en la A-League, estaba realizando la cuarentena en Sidney después de que la competencia se interrumpiera repentinamente; según trascendió, algunas de las instalaciones donde se alojaba el equipo también resultaron levemente dañadas durante el incidente.

"Sí, habrá sanciones legales en Australia. Asumo toda la responsabilidad y, sea cual sea la decisión del club y de la Federación Australiana de Fútbol (FFA), también la asumiré", concluyó el volante que había llegado proveniente del Eastern Suburbs de su país natal el año anterior. Finalmente, recibió una multa económica de 700 dólares australianos, pero pudo continuar sin mayores inconvenientes su trayectoria en el club.

"Solo quiero decir que lo siento muchísimo y que estoy increíblemente avergonzado por lo que he hecho", declaró Payne tras el incidente.

Quién es Tim Payne, el jugador neozelandés que se hizo viral a días del Mundial

Tim Payne es un jugador neozelandés nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland. Hizo las inferiores en Auckland City, equipo que le sacó un empate a Boca en el último mundial de clubes. Finalmente debutó en el Waitakere United de Nueva Zelanda, donde Payne dio el salto al fútbol inglés para incorporarse al equipo Sub-23 de los Blackburn Rovers. Sin embargo, no consiguió ganarse un lugar en el plantel principal. Luego regresó a Auckland, tuvo una experiencia en el equipo de reserva de los Portland Timbers de la MLS y, posteriormente, volvió una vez más a su país natal.

De regreso en Nueva Zelanda, defendió los colores de Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. Fue precisamente en este último club, al que se sumó en 2019 y donde continúa jugando, donde alcanzó el mejor nivel de su carrera. Ese rendimiento le permitió mantenerse como una pieza habitual de la selección neozelandesa, con la que debutó en 2012 y ya acumula más de medio centenar de presentaciones.

Nueva Zelanda regresa a la Copa del Mundo

El conjunto de Oceanía juega por tercera vez la competencia más importante de todas. Su primera incursión en una Copa del Mundo fue en 1982, donde no pudo realizar una buena actuación, perdiendo 5 a 2 frente a Escocia, 3 a 0 contra la Unión Soviética y 4 a 0 contra Brasil. No obstante, tendría revancha en el Mundial 2010, al cual clasificó beneficiado por la decisión de Australia de dejar la confederación y jugar las eliminatorias de Asia. Y en la fase de grupos terminó invicto, con un histórico 1 a 1 contra la campeona defensora Italia y las igualdades frente a Eslovaquia y Paraguay.