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El fútbol es cruel, dice DT de Senegal tras agónica eliminación ante Bélgica en el Mundial

01 de julio, 2026 | 22.37

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, describió al fútbol como un "deporte cruel" tras el ‌colapso de su ‌equipo en los últimos compases del tiempo reglamentario y la posterior derrota en el cierre del alargue ante Bélgica el miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial.

Senegal estaba a pocos minutos de despachar con confianza a su rival con una victoria 2-0, ​pero Bélgica empató ⁠con dos goles en tres minutos y acabó ‌imponiéndose 3-2 con un penal de Youri ⁠Tielemans en el minuto 125 ⁠del encuentro.

Senegal se había visto envuelta en una polémica antes de llegar al Mundial, al perder el título ⁠de la Copa Africana de Naciones por ​protestar una decisión sobre un penal ‌y abandonar el campo justo ‌antes del cierre de la final contra Marruecos ⁠en enero, antes de volver al terreno de juego y ganar 1-0 luego de que su rival fallara el remate desde los 12 pasos.

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El miércoles, ​varios jugadores ‌de Senegal se mostraron visiblemente molestos cuando se pitó un penal a favor de Bélgica en los últimos compases de la prórroga tras una entrada de Lamine Camara sobre Tielemans, ⁠tras una larga revisión del VAR.

"Creíamos que no había penal", afirmó Thiaw en rueda de prensa. "Los jugadores intentaron impugnar la decisión. Están en su derecho (...) Y luego se lanzó el penal, y esa es la razón por la que ahora estamos eliminados".

Senegal tenía el partido ganado ‌con una ventaja de 2-0 en el minuto 85, pero "un partido de fútbol no dura solo 85 minutos. Bélgica remontó y no fuimos capaces de hacer frente a eso", destacó el DT.

Senegal perdió la concentración cuando ‌Bélgica reaccionó en el cierre del partido, explicó por su parte el defensa Krepin Diatta.

"Estábamos decididos a escribir unas ‌páginas bonitas en ⁠la historia de nuestro fútbol en este Mundial, y tenemos que aceptar que ​hemos fracasado en esta misión", afirmó. "Por lo que hemos ofrecido, no deberíamos haber perdido este partido".

Con información de Reuters

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