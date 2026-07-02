El fútbol es cruel, dice DT de Senegal tras agónica eliminación ante Bélgica en el Mundial

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, durante el partido ante Bélgica

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, describió al fútbol como un "deporte cruel" tras el ‌colapso de su ‌equipo en los últimos compases del tiempo reglamentario y la posterior derrota en el cierre del alargue ante Bélgica el miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial.

Senegal estaba a pocos minutos de despachar con confianza a su rival con una victoria 2-0, ​pero Bélgica empató ⁠con dos goles en tres minutos y acabó ‌imponiéndose 3-2 con un penal de Youri ⁠Tielemans en el minuto 125 ⁠del encuentro.

Senegal se había visto envuelta en una polémica antes de llegar al Mundial, al perder el título ⁠de la Copa Africana de Naciones por ​protestar una decisión sobre un penal ‌y abandonar el campo justo ‌antes del cierre de la final contra Marruecos ⁠en enero, antes de volver al terreno de juego y ganar 1-0 luego de que su rival fallara el remate desde los 12 pasos.

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El miércoles, ​varios jugadores ‌de Senegal se mostraron visiblemente molestos cuando se pitó un penal a favor de Bélgica en los últimos compases de la prórroga tras una entrada de Lamine Camara sobre Tielemans, ⁠tras una larga revisión del VAR.

"Creíamos que no había penal", afirmó Thiaw en rueda de prensa. "Los jugadores intentaron impugnar la decisión. Están en su derecho (...) Y luego se lanzó el penal, y esa es la razón por la que ahora estamos eliminados".

Senegal tenía el partido ganado ‌con una ventaja de 2-0 en el minuto 85, pero "un partido de fútbol no dura solo 85 minutos. Bélgica remontó y no fuimos capaces de hacer frente a eso", destacó el DT.

Senegal perdió la concentración cuando ‌Bélgica reaccionó en el cierre del partido, explicó por su parte el defensa Krepin Diatta.

"Estábamos decididos a escribir unas ‌páginas bonitas en ⁠la historia de nuestro fútbol en este Mundial, y tenemos que aceptar que ​hemos fracasado en esta misión", afirmó. "Por lo que hemos ofrecido, no deberíamos haber perdido este partido".

Con información de Reuters