Después de la derrota 2-1 ante Inglaterra por el Mundial, el entrenador de República Democrática del Congo, Sébastian Desabre fue a dar una conferencia de prensa y en medio de la charla, un periodista le dio a conocer que su padre había muerto mientras se estaba jugando el partido. La noticia generó consternación ya que el DT se enteró de una manera brutal por el comentario del jefe de prensa.

El entrenador se sentó luego de haber perdido 2-1 ante Inglaterra y se disponía a dar algunas explicaciones sobre lo que ocurrió, futbolísticamente, en el partido entre el conjunto inglés y el africano. Sin embargo, fue el jefe de prensa congoleño quien, antes de arrancar, dice "Nos gustaría informar que nuestro entrenador perdió a su padre. Nuestros saludos". Inmediatamente le cambió la cara a Sébastian Desabre, quien estaba sonriente, y un segundo después la cara cambió.

La situación se volvió tan embarazosa que fue el propio entrenador que decidió dejar la conferencia de prensa, agradeció y se fue sin estallar entre lágrimas, pero con una cara de consternación que llamó la atención.

El resumen de Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026

A los 7 minutos del primer tiempo, Brian Cipenga sorprendió con el gol del 1-0 para Congo, luego de haber entrado libre y sin marca por el sector izquierdo del área. Si bien en los instantes iniciales el cuadro europeo estuvo sorpresivamente impreciso, luego de la pausa de hidratación comenzó a llevarse por delante al elenco africano.

Sobre el final de la mitad inicial, Congo pudo haber hecho el 2-0 y luego Harry Kane se tiró para simular un penal que no le cobraron. Luego, el arquero le tapó un cabezazo impresionante a Jude Bellingham en el área chica. De esa manera, con Congo resistiendo, se fueron al entretiempo.

En el comienzo del complemento, Inglaterra presionaba bien arriba, mientras que los africanos resistían e intentaban salir de contraataque. Cuando el barco se hundía para los europeos, Kane estampó el 1-1 de cabeza a los 29. Cuando el encuentro ya terminaba y se avecinaba la prórroga, otra vez Kane hizo un golazo para sellar el 2-1 definitivo.