Queiroz se reencuentra con Colombia mientras Ghana busca dar la sorpresa en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Croacia contra Ghana

Colombia intentará aprovechar una de las mejores actuaciones en la fase de grupos de un Mundial ‌cuando se enfrente el ‌viernes a Ghana en los dieciseisavos de final, pero en su camino se interpone una cara conocida: su exseleccionador Carlos Queiroz.

El portugués dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, antes de marcharse tras las abultadas derrotas sufridas en la clasificación para el Mundial ante Uruguay y Ecuador, ​y ahora se enfrenta ⁠a su antiguo equipo tras haber llevado a Ghana ‌a la fase eliminatoria como uno de ⁠los mejores terceros del torneo.

Mientras que ⁠Ghana tuvo que esperar para saber si los cuatro puntos obtenidos en el Grupo L serían suficientes para clasificarse por ⁠detrás de Inglaterra y Croacia, Colombia superó con ​holgura el Grupo K sin conocer la ‌derrota, terminando por delante de ‌Portugal tras un emocionante empate sin goles en su último ⁠partido de la fase de grupos.

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La Colombia de Néstor Lorenzo se ha consolidado discretamente entre los equipos más convincentes del torneo, combinando solidez defensiva con ese fútbol ofensivo ​que le ‌ayudó a liderar un grupo que muchos consideraban uno de los más difíciles.

El centrocampista Richard Ríos afirmó que Colombia no abandonará el enfoque proactivo que les ha llevado a la fase eliminatoria.

"Tenemos que ⁠seguir trabajando poco a poco, porque con mucha humildad siento que llegaremos a un lugar muy lejos. Todos estos partidos son muy difíciles. Ghana tal vez es diferente al partido de Portugal (…) Siento que si todos los partidos salimos a encararlos, y a mostrar todo aquello que tenemos, es mucho más difícil para ‌el rival", dijo Ríos a los periodistas.

"Eso es lo que vamos a seguir haciendo, proponiendo nuestro juego y saliendo a buscar la victoria", agregó el jugador de 26 años.

Queiroz, que participa en su sexto Mundial como seleccionador, aspira a emular ‌la alegre trayectoria que Ghana tuvo en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica.

"Es importante que todo el mundo ‌se levante por ⁠la mañana y sienta esa felicidad", dijo el capitán Jordan Ayew en una entrevista con ​Olympics.com. "Llevamos varios años sin sentirla, y recuperarla es una sensación muy agradable".

Con información de Reuters