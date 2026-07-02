Queiroz se reencuentra con Colombia mientras Ghana busca dar la sorpresa en el Mundial

Colombia intentará aprovechar una de las mejores actuaciones en la fase de grupos de un Mundial cuando se enfrente el viernes a Ghana en los dieciseisavos de final, pero en su camino se interpone una cara conocida: su exseleccionador Carlos Queiroz.
El portugués dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, antes de marcharse tras las abultadas derrotas sufridas en la clasificación para el Mundial ante Uruguay y Ecuador, y ahora se enfrenta a su antiguo equipo tras haber llevado a Ghana a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del torneo.
Mientras que Ghana tuvo que esperar para saber si los cuatro puntos obtenidos en el Grupo L serían suficientes para clasificarse por detrás de Inglaterra y Croacia, Colombia superó con holgura el Grupo K sin conocer la derrota, terminando por delante de Portugal tras un emocionante empate sin goles en su último partido de la fase de grupos.
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La Colombia de Néstor Lorenzo se ha consolidado discretamente entre los equipos más convincentes del torneo, combinando solidez defensiva con ese fútbol ofensivo que le ayudó a liderar un grupo que muchos consideraban uno de los más difíciles.
El centrocampista Richard Ríos afirmó que Colombia no abandonará el enfoque proactivo que les ha llevado a la fase eliminatoria.
"Tenemos que seguir trabajando poco a poco, porque con mucha humildad siento que llegaremos a un lugar muy lejos. Todos estos partidos son muy difíciles. Ghana tal vez es diferente al partido de Portugal (…) Siento que si todos los partidos salimos a encararlos, y a mostrar todo aquello que tenemos, es mucho más difícil para el rival", dijo Ríos a los periodistas.
"Eso es lo que vamos a seguir haciendo, proponiendo nuestro juego y saliendo a buscar la victoria", agregó el jugador de 26 años.
Queiroz, que participa en su sexto Mundial como seleccionador, aspira a emular la alegre trayectoria que Ghana tuvo en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica.
"Es importante que todo el mundo se levante por la mañana y sienta esa felicidad", dijo el capitán Jordan Ayew en una entrevista con Olympics.com. "Llevamos varios años sin sentirla, y recuperarla es una sensación muy agradable".
Con información de Reuters