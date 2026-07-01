México bailó a Ecuador y avanza a paso firme en el Mundial

En un partido en el cual fue muy superior a su rival, México venció a Ecuador con una ráfaga de goles en el primer tiempo y pasó a los octavos de final. El seleccionado mexicano ganó con goles de Raúl Jiménez y Quiñones a un conjunto ecuatoriano lleno de dudas y que nunca mostró rebeldía. De esta manera, México logró pasar de ronda en el estadio Azteca.

El equipo que dirige Javier Aguirre volvió a mostrar toda su superiodad con respecto al equipo de Beccacece. De esta forma, mantiene su quinta victoria consecutiva en mundiales, teniendo en cuenta que ganó el último en Qatar 2022 frente a Arabia Saudita. Más allá de esto, el equipo de Aguirre mostró una muy buena actuación en la primera etapa con un hambre extraordinario y con la presentación de varios de los jugadores que estuvieron en gran nivel. Desde Quiñones hasta Raúl Jiménez pasando, entre otros, por Romo quien tuvo un muy buen partido.

El primer tanto llegó luego de una escapada por el sector izquierdo, un contratataque que tomó el colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, llegó hasta el final de la cancha, amagó a toda la defensa y le rompió el arco al arquero Hernán Galíndez. De esta forma, en el primer tiempo ya tenía ventaja. En este sentido, un par de minutos después una vez más México volvió a golpear, pero a diferencia de la última ocasión no fue de contraataque sino que fue con una jugada colectiva que desairó a toda la defensa ecuatoriana y fue el propio delantero que le rompió el arco.

Ya en el segundo tiempo, México se dedicó a aguantar el partido a tener la pelota y a frenar los ataques, con escaso peligro, de la selección ecuatoriana. Vale decir, en este punto, que Ecuador solo le ganó a la "débil" seleccion alemana en la fase de grupos. Más allá de esa victoria al equipo europeo que le permitió dar el pase a la siguiente ronda, lo cierto es que luego de la eliminación del equipo teutón a manos de Paraguay también marca el flojo nivel del conjunto europeo. Dicho esto, para el final del partido entre México y Ecuador solo quedó la expulsión de Piero Hincapié por taparse la boca, siendo así el segundo jugador expulsado por esta ley en el Mundial.

Con este resultado, México clasificó a los 8vos de final y, ahora, espera al ganador de Inglaterra o Congo que juegan el miércoles al mediodía. De esta forma, el equipo mexicano vive con mucha intensidad e ilusión un posible paso de ronda.