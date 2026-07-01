Cuánto dinero gana Mauricio Pochettino como DT de la Selección de Estados Unidos: el salario que cobra

Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino no solo asumió el desafío deportivo de dirigir a la selección de Estados Unidos de cara al Mundial que organizan ese país, México y Canadá. También firmó uno de los contratos más importantes del fútbol de selecciones, con un salario que lo ubica entre los entrenadores mejor remunerados del planeta.

Mientras el combinado estadounidense busca consolidarse como protagonista en la Copa del Mundo, el elevado sueldo del entrenador argentino volvió a quedar en el centro de la escena. Documentos fiscales de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y distintos relevamientos internacionales permiten conocer cuánto percibe el ex DT de Tottenham, PSG y Chelsea por liderar el proyecto deportivo.

Cuánto gana Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos

Pochettino cobra entre 6 y 7 millones de dólares por año como director técnico de la selección de Estados Unidos, de acuerdo con los principales rankings salariales de entrenadores de selecciones nacionales.

El portal AOL informó que, según los registros fiscales más recientes de U.S. Soccer, el salario base del entrenador ronda los USD 6 millones anuales, una cifra que luego puede incrementarse mediante bonos por objetivos deportivos y otros incentivos previstos en su contrato.

La información también fue respaldada por The Washington Post, que publicó los datos contenidos en la declaración impositiva presentada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Según ese documento, hasta el cierre del ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2025, Pochettino había percibido USD 5.016.917.

Ese monto estuvo compuesto por:

Salario: USD 2.516.917.

USD 2.516.917. Bono: USD 2.500.000.

La composición del ingreso deja en evidencia que una parte importante de su remuneración depende del cumplimiento de objetivos, aunque el documento fiscal únicamente detalla los pagos realizados durante ese período.

Los relevamientos más recientes del mercado ubican actualmente su contrato en una franja superior, con ingresos estimados de entre USD 6 millones y USD 7 millones por temporada, consolidándolo entre los entrenadores de selecciones nacionales con mejores ingresos.

Mauricio Pochettino.

Cómo comenzó Estados Unidos el Mundial con Pochettino

La fuerte inversión realizada por la Federación estadounidense también está respaldada por los primeros resultados deportivos obtenidos durante la Copa del Mundo.

En su debut mundialista, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, mientras que en la segunda fecha del Grupo D derrotó 2-0 a Australia, resultados que fortalecieron el inicio del ciclo encabezado por el entrenador argentino, aunque sufrió una caída ante Turquía, por 3-2.

El proyecto deportivo de Estados Unidos busca aprovechar su condición de anfitrión del Mundial para consolidarse entre las principales potencias del fútbol internacional, una estrategia que explica la contratación de uno de los técnicos más cotizados del mercado.

El ranking de los técnicos mejor pagos del Mundial

Las diferencias económicas entre las distintas federaciones también quedan reflejadas en los salarios de sus entrenadores. Algunas selecciones destinan más de USD 10 millones anuales a sus cuerpos técnicos, mientras que otras trabajan con presupuestos inferiores al millón de dólares.

Mauricio Pochettino.

Según los rankings salariales más recientes, este es el Top 10 de los entrenadores mejor remunerados del Mundial:

Carlo Ancelotti (Brasil): más de USD 10 millones por año. Julian Nagelsmann (Alemania): cerca de USD 8 millones. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): entre USD 6 millones y USD 7 millones. Thomas Tuchel (Inglaterra): entre USD 6 millones y USD 7 millones. Didier Deschamps (Francia): más de USD 4 millones. Roberto Martínez (Portugal): más de USD 4 millones. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): más de USD 4 millones. Marcelo Bielsa (Uruguay): alrededor de USD 4 millones. Javier Aguirre (México): entre USD 2 millones y USD 3 millones. Gustavo Alfaro (Paraguay): entre USD 2 millones y USD 3 millones.

En el otro extremo aparece Thomas Christiansen, cuyo salario anual ronda los USD 840.000, según relevamientos difundidos por medios especializados. La diferencia con los entrenadores mejor pagos supera los USD 8 millones por temporada, una muestra de la enorme disparidad económica que existe entre las federaciones que participan del Mundial.