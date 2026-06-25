Se filtró el plan secreto con IA de Pochettino en Estados Unidos en el Mundial

La Selección de Estados Unidos enfrenta a Turquía por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 antes de afrontar los 16avos de final del torneo. El equipo de Mauricio Pochettino ganó los dos primeros partidos -vs. Paraguay y ante Australia-, pero lo que no se supo hasta hace pocas horas es que el DT argentino utilizó una Inteligencia Artificial con origen en nuestro país para sacar ventaja. Por supuesto, los detalles del plan secreto del exentrenador del PSG de Francia no pasaron inadvertidos en la Copa del Mundo.

Lo cierto es que evidentemente funcionó, ya que el seleccionado local goleó a los de Gustavo Alfaro por 4 a 1 en el debut y luego se impuso por 2 a 0 contra el combinado de Oceanía. Ahora no sólo va por un triunfo más en el certamen que sueñan con ganar, sino que también se encamina de buena manera para lo que vendrá en la próxima ronda. Claro que, lo hará con la ayuda de la IA y un método que tiene su origen en nuestro país.

Se filtró el plan secreto de Pochettino con Inteligencia Artificial en Estados Unidos para el Mundial 2026

El entrenador con pasado en el Paris Saint Germain y el Tottenham utiliza la herramienta denominada Sportian Performance, la cual fue desarrollada por la división deportiva de la empresa argentina Globant, una de las más importantes del mundo en la actualidad. La IA utilizada reúne datos tanto estadísticos como físicos de los jugadores y videos en tiempo real que ayudan al técnico a tomar diferentes decisiones de acuerdo a cómo transcurra cada partido en el campo de juego.

La mencionada herramienta procesa un total de 6.400 métricas por partido, alerta al DT cuando algún futbolista está cerca de fatigarse, cuando pierde su velocidad o incluso cuando el rival cambia su táctica en el verde césped. Por otro lado, produce informes de manera automática de las acciones de juego y todo indica que, al menos a Pochettino, le funciona. Lo cierto es que Estados Unidos es la primera selección en utilizar la IA que ya poseen 42 equipos de España y algunos de la liga de Bélgica.

Mauricio Pochettino dirige a Estados Unidos con ayuda de la IA

Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el seleccionado local y el combinado turco tendrá lugar este jueves 25 de junio desde las 23 horas de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del argelino Mustapha Ghorbal y la transmisión será a través de los canales TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play, Paramount+ y Disney+ en su versión Premium.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Paraguay y Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, duelo que saldrá por la pantalla de Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, DSports y Disney+ Premium en el que el francés Clément Turpin impartirá justicia.

Cuándo se puede cruzar Estados Unidos con Argentina en el Mundial 2026

Un hipotético duelo entre el seleccionado estadounidense y el equipo que dirige Lionel Scaloni se podría dar recién en la final de la Copa del Mundo. Con ambos equipos clasificados como líderes de sus respectivos grupos, deberán superar las diferentes instancias hasta el cruce decisivo que tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.