El tierno saludo de Julián Álvarez para Lionel Messi por su cumpleaños en el Mundial 2026

Julián Álvarez sorprendió a Lionel Messi con un tierno mensaje por su cumpleaños durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para su próximo compromiso en el Mundial 2026, el cumpleaños de Lionel Messi se convirtió en el gran tema de conversación dentro de la concentración albiceleste. En medio de los festejos, Julián Álvarez le dedicó un emotivo saludo al capitán a través de sus redes sociales, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

El capitán argentino llega este miércoles a los 39 años rodeado de sus compañeros, el cuerpo técnico y el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los mensajes que más repercusión generó fue el que publicó Julián, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni y uno de los futbolistas con mejor relación dentro del grupo campeón del mundo.

El mensaje de Julián Álvarez que emocionó a los hinchas

A través de una historia en Instagram, Julián Álvarez compartió una imagen junto a Messi y el resto del plantel argentino durante la concentración en Kansas City.

La fotografía refleja el excelente clima que se vive dentro del grupo a pocos días de afrontar un nuevo desafío mundialista. Aunque breve, el gesto de la Araña fue interpretado por muchos como una nueva muestra del respeto y la admiración que siente por el capitán argentino.

Desde su irrupción en la Selección Argentina, la "Araña"siempre destacó la influencia que tuvo Messi tanto dentro como fuera de la cancha. El cordobés fue una de las piezas fundamentales del ciclo ganador encabezado por Scaloni y compartió con Leo la conquista de la Copa América, la Finalissima y el histórico título en Qatar 2022. Por eso, cada gesto entre ambos genera una enorme repercusión entre los fanáticos.

Messi celebra en el Mundial 2026 rodeado de su grupo

El cumpleaños de Messi encuentra al capitán en un momento especial de su carrera. A los 39 años, disputa su sexta Copa del Mundo y continúa siendo la principal referencia futbolística y emocional de la Selección Argentina.

Después de superar algunas molestias físicas que lo obligaron a dosificar esfuerzos durante la preparación, el futbolista de Inter Miami volvió a sumar minutos en el amistoso frente a Islandia y dejó buenas sensaciones de cara a la fase decisiva del torneo.

Dentro de la concentración, compañeros, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes aprovecharon la jornada para saludar al rosarino, quien sigue siendo el gran líder de un plantel que busca defender el título obtenido en Qatar.

La relación entre Messi y los jugadores más jóvenes también se transformó en una de las claves del éxito reciente de la Albiceleste. Futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Thiago Almada crecieron futbolísticamente compartiendo vestuario con el capitán.

La admiración de Julián Álvarez por Messi, una historia que viene de lejos

La admiración de Julián Álvarez por Lionel Messi no es nueva. Desde sus primeros pasos en la Selección Mayor, el delantero siempre manifestó públicamente la influencia que tuvo el capitán en su desarrollo profesional.

En varias entrevistas, el atacante recordó que uno de sus grandes sueños era compartir cancha con Messi. Ese deseo se hizo realidad durante el ciclo de Lionel Scaloni y terminó convirtiéndose en una sociedad clave para los éxitos recientes del conjunto nacional.

Durante el Mundial de Qatar 2022, ambos construyeron una conexión especial dentro del campo de juego. Los movimientos de Julián complementaron a la perfección el talento de Messi, una fórmula que permitió a la Selección Argentina conquistar su tercera estrella. Desde entonces, la relación entre ambos se fortaleció aún más y hoy representan el puente entre dos generaciones distintas de futbolistas argentinos.