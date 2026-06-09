Impacto Mundial por Julián Álvarez: comunicado de Real Madrid sobre la oferta a Atlético Madrid

El Atlético de Madrid rechazó una oferta millonaria por Julián Álvarez

Julián Álvarez volvió a aparecer en el radar de un gigante de Europa después de ser la gran figura de Atlético de Madrid de España en la última temporada. Si bien la "Araña" no ganó ningún título de la mano de Diego "Cholo" Simeone, sí se lució con sus goles y su fútbol, por lo que no tardó en despertar el interés de otros clubes. Uno de ellos fue Real Madrid, que ya envió una oferta por él tal como lo hizo el Barcelona pocos días atrás.

Todo indica que el campeón de todo con la Selección Argentina seguirá en el "Colchonero", ya que la dirigencia se encargó de rechazar el ofrecimiento por parte de la Casa Blanca para la segunda mitad de la temporada. A través de un comunicado en su cuenta oficial, el "Merengue" lo anunció en las últimas horas y hasta dio detalles de la negociación que llevaron a cabo. Hasta el momento se desconoce si volverán a insistir por el cordobés con pasado en River Plate que actualmente tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El comunicado del Real Madrid sobre la oferta rechazada por Julián Álvarez

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

El comunicado del Real Madrid sobre la oferta por Julián Álvarez

La respuesta del Atlético de Madrid por la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona.

Los números de Julián Álvarez con Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

La postura del Atlético de Madrid con el Barcelona

"Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. No descartamos a ninguno porque el Barcelona puede hacerle frente a todos. Pero nosotros ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad para fijarlas y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo", esbozó Joan Laporta el pasado 22 de mayo y dejó una puerta abierta para que la "Araña" se calce la camiseta de su equipo en el mercado de pases venidero.

Desde Atlético de Madrid también se expresaron semanas atrás y negaron completamente el pase al elenco "Culé" como a cualquier otro que lo pretenda. "Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo", revelaron desde la dirigencia del "Colchonero". Cabe destacar que el argentino campeón de todo con la Selección fue sin dudas una pieza fundamental para Diego Simeone a lo largo de la temporada, pero los títulos no llegaron. De hecho, los del "Cholo" perdieron la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad por penales y la reciente eliminación de la Champions League a manos del Arsenal también fue un golpe duro. Para colmo, en LaLiga quedaron 25 puntos debajo del "Blaugrana", que gritó campeón del certamen.