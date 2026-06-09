No es sólo Almada: River quiere a otro jugador de la Selección Argentina del Mundial 2026

No es sólo Almada: River quiere a otro jugador de la Selección Argentina

Semanas después de la victoria contra Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana en el Monumental que marcó el final de la primera mitad de la temporada para River Plate, la dirigencia del "Millonario" ya trabaja pensando en los refuerzos para lo que viene. Entre varios nombres que surgieron en los últimos días, surgió el de un futbolista que integra el plantel de la Selección Argentina para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por supuesto, todo dependerá de cómo avancen las negociaciones de acá en más para que Eduardo "Chacho" Coudet cuente con él.

El apuntado es nada más y nada menos que Facundo Medina, una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la "Albiceleste" para la Copa del Mundo, que ya tiene un pasado con la camiseta del "Millonario". Es que Marcelo Gallardo lo dejó ir y llegó a Talleres de Córdoba para luego dar el gran salto a Europa, más precisamente al Lens de Francia. Ahora, desde Núñez avanzarán por él en el mercado de pases de cara a la segunda parte del año.

River va por Facundo Medina, jugador de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Según informó el periodista partidario Germán Balcarce en DSports Radio este martes 9 de junio, la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo tiene en carpeta al defensor para lo que viene. Después de reforzarse con Nicolás Otamendi a pocas horas de que emprenda viaje hacia Estados Unidos con la Selección Argentina, ahora el "Millonario" iría por el zaguero nacido en Villa Fiorito que podrá sumar minutos en el Mundial. Mientras tanto, los dirigidos por Coudet están licenciados hasta el 17 de junio, cuando comenzará la pretemporada antes de viajar a España tres días más tarde para continuarla.

En cuanto a los refuerzos, el nombre que suena con más fuerza es el de Mauro Arambarri, quien llegaría después de su paso por el Getafe por 5 millones de euros por el 50% del pase además de adquirir lo restante del Boston River de Uruguay (30%) y del propio futbolista (20%). Con el correr de los días también sonaron Thiago Almada, Ángel Correa, el colombiano Nelson Deossa y hasta Carlos Alcaraz, el exhombre de Racing que juega en el Everton de Inglaterra. Claro que, hasta el momento el único confirmado de manera oficial es el central campeón del mundo en Qatar 2022.

River Plate quiere a Facundo Medina para después del Mundial 2026

Quién es Medina, el jugador que Gallardo dejó ir de River y volvió a aparecer en el radar

El zurdo se formó en las divisiones inferiores del club de Núñez y estuvo en el plantel de la Primera División de la mano de Gallardo, aunque ni siquiera llegó a debutar oficialmente. Apenas disputó algunos amistosos hasta que pasó a Talleres de Córdoba en enero del 2018 con sólo 18 años, a cambio de sólo un millón de dólares por el 65% del pase. Tras dos temporadas y media muy positivas con la "T", se marchó a Lens a mediados del 2020 por cuatro millones de euros, se transformó en una de las figuras del cuadro galo y ahora lo acaba de comprar un gigante francés. En el Marsella, "Facu" es compañero de otro defensor de la Selección Argentina como Leonardo Balerdi, ex Boca Juniors.

Antes de llegar a la Selección mayor, Medina ya había tenido protagonismo en las categorías juveniles de Argentina. Formó parte del plantel Sub-20 que disputó el Sudamericano de Chile en 2019 y luego integró el equipo que participó del Mundial juvenil de Polonia. La primera convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección mayor llegó en octubre de 2020, durante las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Su debut oficial se produjo ante Bolivia, en La Paz, ingresando en los minutos finales del triunfo argentino.

Los números de Medina en su carrera