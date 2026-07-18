Inglaterra sufre para vencer a Francia y se queda con el tercer lugar del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Partido por el tercer puesto - Francia contra Inglaterra

La selección de ​Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial tras vencer el sábado de manera sufrida por 6-4 a Francia con un triplete de Bukayo Saka en un partido ‌en el que el francés Kylian ‌Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo al marcar un doblete.

Con 22 goles anotados, el delantero del Real Madrid superó al argentino Lionel Messi (21), que disputará la final del domingo ante España.

El partido también marcó el fin de la era de Didier Deschamps como seleccionador de Francia.

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La selección dirigida por Thomas Tuchel se puso en ventaja a los tres minutos del partido disputado en el estadio de Miami por conducto de Declan Rice, ​quien definió con un colocado ⁠disparo desde fuera del área, tras conducir el balón desde la media cancha después de ‌haberlo robado al aprovechar un mal pase de Désiré Doué.

El gol dio confianza ⁠a los ingleses y volvieron a aproximarse a los ⁠siete minutos con un disparo de Marcus Rashford que tapó un defensor dentro del área.

Francia respondió a los 11 minutos con un potente disparo de Warren Zaire-Emery que tapó el portero Dean Henderson.

En ⁠la siguiente jugada, Bukayo Saka anotó el segundo gol de Inglaterra, pero fue invalidado ​por posición adelantada.

El encuentro continuó con ambas selecciones buscando la portería ‌contraria, y fue Inglaterra la que la encontró ‌a los 18 minutos en un tiro de esquina que mandó Rice y que remató ⁠Ezri Konsa con la cabeza, venciendo al portero Mike Maignan.

Mbappé estuvo cerca de descontar para Francia a los 35 minutos con un potente disparo que atajó el portero Henderson.

Dos minutos después, Saka metió el tercer tanto de Inglaterra con un remate de zurda dentro del área tras recibir ​un pase de ‌Rashford en una jugada de contragolpe que inició desde que el portero Henderson rechazó un centro francés.

En tiempo de compensación de la primera parte, Saka marcó su doblete al definir de zurda en la entrada del área tras recibir un pase filtrado de Eberechi Eze.

Para la segunda parte, Deschamps realizó cuatro modificaciones en busca de la ⁠reacción, que inició a los 48 minutos con el gol de Mbappé, quien definió con un disparo cruzado dentro del área tras recibir un pase de Michael Olise en una jugada que surgió cuando Dayot Upamecano, quien acababa de ingresar, robó el balón.

Bradley Barcola, quien también ingresó para la segunda parte, anotó el segundo para Francia a los 54 minutos con un disparo de derecha dentro del área tras recibir un pase filtrado de Mbappé.

Francia estuvo cerca del tercer gol a los 61 minutos con un disparo ‌de Michael Olise que salió cerca del poste derecho.

Mbappé metió su doblete a los 66 minutos con un disparo de zurda en el área tras hacer una jugada de pared con OIise.

El delantero del Real Madrid llegó a diez goles, dos más que Lionel Messi en la pelea por el Balón de Oro, trofeo que se le da al goleador del torneo.

Cuando parecía que Francia lograría el ‌empate y la remontada, el árbitro marcó penal a los 85 minutos cuando el defensor Malo Gusto cometió falta en el área a Djed Spence.

Dos minutos después, Saka convirtió el penal y registró su triplete con ‌un disparo que entró ⁠junto al poste izquierdo.

Todavía, en tiempo de reposición, Francia se volvió a acercar con el gol de Ousmane Dembélé, quien definió con un disparo cruzado dentro ​del área a los 96 minutos.

Pero dos minutos después, Jude Bellingham finalizó con la reacción francesa al definir de derecha en el área tras eludir a varios adversarios en una jugada en la que escapó por velocidad desde medio campo.

Con información de Reuters