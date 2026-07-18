Partido récord: Inglaterra se quedó con el tercer puesto en el Mundial y Francia, cuarto

El seleccionado de Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 en el partido que se disputaron ambos por el tercer puesto en el Mundial 2026. Tras su actuación en Qatar, los franceses se quedaron con el cuarto puesto, lejos del segundo que habían cosechado en la última edición, en tanto que los ingleses mejoraron su performance y pudieron quedarse con una medalla, aunque no haya sido ni la dorada ni la plateada. Esas se defnirán el domingo, entre España y Argentina.

Inglaterra aplastó a Francia en los primeros 45 minutos, aunque el seleccionado de Didier Deschamps terminó achichando la diferencia en el segundo tiempo.

Al finalizar el primer tiempo, ya habían cosechado 4 tantos. El primero llegó a los 2 minutos con un tiro lejano del jugador del Arsenal Declan Rice. 9 minutos después, le anularon un gol por offside a Bukayo Saka, que podría haber estirado la ventaja para el equipo de Thomas Tuchel.

No tardaron mucho, sin embargo. A los 18 minutos llegó el tercero, con un saque de esquina de Rice y cabezazo en solitario de Ezri Konsa. Y a los 36 sellaron la victoria con un contraataque que terminó con otro gol de Saka.

Francia descontó a los 2 minutos del segundo tiempo y puso el 4-1 con un gol de Kylian Mbappe, quien repitió a los 66 minutos y llegó a los 10 tantos en el mundial, superando al argentino Lionel Messi.

Pero Inglaterra convirtió de nuevo cuando Francia estaba por empatarlo después de los 80 minutos. De penal, Saka anotó su tercer gol en el partido.

Segundos antes de que pitaran el final, Francia descontó con un gol de Dembelé pero Jude Bellingham le dio el sexto tanto a Inglaterra con un golazo.

Ficha del partido

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Hard Rock (Miami).

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Ezri Konsa, Marc Ghehi, Jarell Quansah, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford e Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.