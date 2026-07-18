La táctica que el entrenador de España le "robó" a la Selección Argentina de Qatar 2022

Argentina jugará este domingo frente a España la final del Mundial 2026, un duelo que cruzará a dos de los mejores equipos de la actualidad a nivel selecciones y pondrá frente a frente a Luis de la Fuente con Lionel Scaloni, profesor y alumno respectivamente hace casi diez años en el curso de entrenadores dictado por la Real Federación Española de Fútbol. 'La Roja' viene de imponerse con autoridad ante Francia por 2 a 0 en las semifinales y ahora, con futbolistas como Lamine Yamal y Dani Olmo como figuras en su plantel, buscará ganarle la batalla táctica a la 'Albiceleste' para obtener su segundo título en la historia de la competición.

Ambos conjuntos se caracterizan por buscar tener la posesión de la pelota y generar peligro de cara al arco rival desde la construcción de juego con pases cortos y triangulaciones. Sin embargo, el combinado europeo apuesta por presionar alto para recuperar, mientras que Argentina (que deberá tomar nota de este aspecto del juego) se cerró en un bloque bajo en la mayoría de los partidos del certamen, intentando cerrar líneas de pase sobre el eje de la cancha y reducir los espacios de maniobra en el último tercio al mínimo posible. Este planteo tiene algunas diferencias respecto del que Scaloni presentó en la edición de Qatar 2022, cuando el seleccionado albiceleste alternaba pasajes durante los encuentros en los que apretaba en la salida de sus rivales para recuperar el balón; algunas de esas tácticas, incluso, fueron adoptadas por De la Fuente en el sistema de presión alta que España utiliza en la actualidad.

A lo Argentina en Qatar 2022: la táctica que De la Fuente le "robó" a Scaloni

En el enfrentamiento ante Francia, España presionó hombre a hombre y a lo largo de toda la cancha a sus rivales cuando el arquero Mike Maignan se disponía a sacar del arco. Sin embargo, un ajuste táctico destacó particularmente en la primera mitad: frente a la línea de cuatro defensores colocada por Didier Deschamps, Luis de la Fuente emparejó a Mikel Oyarzábal, su número '9', y al mediocampista Dani Olmo en la primera línea para salir disparados hacia los dos centrales. Esto le permitió que Lamine Yamal, su principal figura en ataque, pueda quedarse con Lucas Digné y no realizar un desgaste mayor para recuperar la pelota y retroceder más metros en caso de que un pase preciso o un duelo individual perdido rompa con esa presión.

Olmo realiza un movimiento clave al momento de ir hacia la pelota cuando ya está en juego y que provoca que la presión sea tan efectiva: una vez que su marcador se la pasa al arquero, no corre directamente hacia él sino que hace una especie de "rulo" para, en primer lugar, tapar la línea de pase y luego continuar con la presión. Junto con Fabián Ruiz encimando al volante central, esto provoca o un pelotazo (y España se siente cómoda con Rodri y sus dos centrales, Laporte y Cubarsí, en la disputa del juego aéreo) o un error que puede ser rápidamente capitalizado ya que el equipo tiene a varios jugadores por delante de la línea de la pelota. En esta última fase, Argentina deberá tener particular cuidado ya que se encontrará con futbolistas muy similares en cuanto a su gran técnica individual y en cuanto a no tener miedo para pedir la pelota y hacerse cargo de asociarse con sus compañeros.

Dani Olmo hace un "rulo" sobre Saliba para presionar a Maignan que tiene la pelota; Oyarzábal vigila a Upamecano, Fabián Ruiz está encima de Tchouaméni en el eje y Lamine Yamal queda emparejado con Digné, que no funciona como opción de pase.

Esta forma de presionar recuerda a la Selección Argentina en Qatar 2022, campeonato en el que los dirigidos por Scaloni se consagraron campeones, con Rodrigo De Paul cumpliendo la función que actualmente realiza Olmo en España. El entrenador albiceleste apostó por el volante que actualmente juega en el Inter Miami para, junto con Julián Álvarez, asfixiar a las defensas rivales y relevar a Lionel Messi de sus obligaciones defensivas. La muestra más clara de esta presión fue el segundo gol frente a Australia en octavos de final, en el que el 'Motorcito' provocó el error del arquero Mathew Ryan y le dejó servida la definición a la 'Araña'.

Al igual que contra Inglaterra, Argentina se encontrará con un contrincante que buscará apretarlo en la salida para recuperar el balón cerca de su área y, además, ganarle la batalla en el mediocampo. Scaloni se enfrentará contra De la Fuente, quien fuera su maestro hace casi una década cuando comenzaba a forjar sus primeras armas como director técnico, en un cruce que, como definió Alexis Mac Allister luego de la histórica clasificación en semis, pondrá cara a cara a "dos equipos que juegan un buen fútbol" en un deporte que "se está volviendo cada vez más físico".