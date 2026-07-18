Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
¡La Previa: el mate antes del asado! ¿Sabés por qué existe este sorteo madrugador?
¿Por qué se creó "La Previa"?
Para los apostadores que se despiertan con el pálpito, "La Previa" (sorteo de las 10:15/10:30) llegó para calmar la ansiedad. Es como un aperitivo antes del clásico de La Primera al mediodía. ¡Un invento moderno que rinde culto a la suerte mañanera!
Hace 25 minutos
¿El día arranca nublado? Corré a jugarle al 39 o al 09, que son fija
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado como hoy, sábado 18 de julio, esos números son fija. ¡Avisá a tus contactos antes del sorteo!
Hace 1 hora
🔮 ¡No te duermas, que la Nocturna está al caer! a las 21:00 se define la suerte del sábado
⏰ Sorteo Nocturna
Ya casi es de noche, pero la quiniela no para. Para cerrar el día con broche de oro, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. ¿Tenés un pálpito guardado? Este es el momento de soltarlo. ¡Metele fichas a tu número soñado antes de que terminen las jugadas!
Hace 1 hora
¡No te vayas en bolas! Aprendé a leer las 4 cifras de la Quiniela como un crack
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás mirando la pizarra y ves un montón de números de cuatro cifras, no te hagas lío. La última cifra de cada número es la Unidad, la que define el premio más chiquito. Las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. Así de fácil. ¡Ahora ya sabés a qué jugarle!
Hace 1 hora
¡No te duermas! Si acertás las 2 cifras, tu bolsillo se multiplica x70
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que si acertás las 2 cifras a la cabeza, te llevás 70 veces lo apostado. ¡Sí, leíste bien! Si ponés $100, te convertís en millonario de $7.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¡Atención, tras el almuerzo! Llega la Matutina con toda la suerte de las 15:00
⏰ Sorteo Matutina
Si ya almorzaste y estás con el mate en la mano, preparate porque a las 15:00 hs de este sábado 18 de julio se juega la Matutina. Es el momento de chequear esos números soñados o esos pálpitos que te vienen después de la siesta. ¡No te olvides de jugarle al 15 por la hora o al 3 por la tarde! La suerte está en la quiniela.
Hace 2 horas
¿Soñaste con un mate cocido en Santa Fe? Mirá qué número te puede dar la suerte
El peso de las provincias
Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, no te olvides de los sorteos de Santa Fe y Córdoba: tienen una tradición enorme en el interior y marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡Apostale con confianza! La suerte también se toma mate.
Hace 2 horas
¿Te quedaste dormido después del almuerzo? ¡Apostale a la Matutina!
⏰ Sorteo Matutina
Después de la siesta, a las 15:00 hs, llega la Matutina de este sábado 18 de julio. Si tenés un pálpito, ¡no te lo guardes! Jugale al número que se te apareció en sueños o simplemente dejá que la suerte decida. Recordá: la quiniela no perdona, pero un buen pálpito puede cambiar tu tarde.