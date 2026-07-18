Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 18 de julio

⏰ Sorteo Matutina

Si ya almorzaste y estás con el mate en la mano, preparate porque a las 15:00 hs de este sábado 18 de julio se juega la Matutina. Es el momento de chequear esos números soñados o esos pálpitos que te vienen después de la siesta. ¡No te olvides de jugarle al 15 por la hora o al 3 por la tarde! La suerte está en la quiniela.